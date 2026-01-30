समंदर किनारे मौनी रॉय का सिजलिंग अवतार, लेटेस्ट वेकेशन तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

rashifal-2026

समंदर किनारे मौनी रॉय का सिजलिंग अवतार, लेटेस्ट वेकेशन तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

WD Entertainment Desk

शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (11:39 IST)
मौनी रॉय अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचाती रहती हैं। अपनी एक्टिंग और डांस के साथ-साथ मौनी अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने वेकेशन की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो गई हैं।
 
webdunia
लेटेस्ट तस्वीरों में मौनी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल का जलवा बिखेर रही हैं। तस्वीरों में वह समंदर के पानी में ब्लैक कलर की बिकिनी पहने सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। 
 
webdunia
मौनी को अक्सर समुद्र के किनारे समय बिताना पसंद है। उनकी लेटेस्ट पोस्ट्स में वह नीले समंदर और ढलते सूरज के बीच सुकून के पल बिताती नजर आ रही हैं।
 
webdunia
तस्वीरों में वह कभी आराम फरमाती तो कभी अपने दोस्तों के साथ चिल करती दिख रही हैं। 
 
webdunia
चाहे वह ब्लैक मोनोकिनी हो या फ्लोई मैक्सी ड्रेस, मौनी का हर लुक उनके फैंस के लिए एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है।
 
webdunia
फैंस मौनी की टोन्ड बॉडी और कर्वी फिगर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जैसे ही मौनी ने ये तस्वीरें पोस्ट कीं, कमेंट सेक्शन में 'हॉट', 'गॉर्जियस' और फायर वाले इमोजी की बाढ़ आ गई। 
 
webdunia
मौनी रॉय न केवल अपनी तस्वीरों बल्कि अपने काम को लेकर भी सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्हें अक्षय कुमार के साथ शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के प्रोमो में देखा गया। वह जल्द ही मेगास्टार चिरंजीवी के साथ फिल्म 'विश्वंभरा' में नजर आएंगी।
 

