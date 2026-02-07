लेपर्ड प्रिंट बिकिनी में मौनी रॉय ने फ्लॉन्ट किया अपना परफेक्ट फिगर, तस्वीरें वायरल

मौनी रॉय न केवल अपनी शानदार अदाकारी बल्कि अपने बेमिसाल फैशन सेंस और बोल्डनेस के लिए भी जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मौनी अक्सर अपनी बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगा देती हैं।
इस बार मौनी ने लेपर्ड प्रिंट बिकिनी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग सारंग पेयर किया है। बिकिनी में मौनी न सिर्फ अपने फिगर को फ्लॉन्ट कर रही है, बल्कि बीच-वियर के लिए एक नया 'फैशन मास्टरक्लास' भी सेट कर रही है।
तस्वीरों में मौनी एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। वह कभी स्विंमिंग पूल किनारे लेटकर पोज देते तो तो कभी किताब पढ़ते हुए नजर आ रही हैं।
मौनी ने सटल मेकअप और ओपन हेयर के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ब्लैक सनग्लासेस उनके लुक में चार चांद लगा रहा है।
मौनी की सेंसुअस स्माइल और शांतिपूर्ण हाव-भाव उनके अंदर की आत्मशक्ति को प्रदर्शित करते हैं। 40 की उम्र के करीब होने के बावजूद मौनी ने खुद को जिस तरह से फिट रखा है, वह काबिले तारीफ है।
तस्वीरों के जरिए मौनी ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि ग्लैमर की दुनिया में उनका दबदबा कायम है। उनकी बिकिनी बॉडी, आत्मविश्वास और परफेक्ट फिजिक ने उन्हें सोशल मीडिया पर एक आइकॉन बना दिया है।
पश्चिम बंगाल से निकलकर बॉलीवुड के गलियारों तक का मौनी का सफर शानदार रहा है। 'नागिन' के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद, उन्होंने 'ब्रह्मास्त्र' जैसी फिल्मों से साबित किया कि वे केवल ग्लैमरस नहीं, बल्कि एक मंझी हुई कलाकार भी हैं।