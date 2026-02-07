Biodata Maker

लेपर्ड प्रिंट बिकिनी में मौनी रॉय ने फ्लॉन्ट किया अपना परफेक्ट फिगर, तस्वीरें वायरल

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (16:16 IST)
मौनी रॉय न केवल अपनी शानदार अदाकारी बल्कि अपने बेमिसाल फैशन सेंस और बोल्डनेस के लिए भी जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मौनी अक्सर अपनी बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगा देती हैं। 
 
webdunia
इस बार मौनी ने लेपर्ड प्रिंट बिकिनी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग सारंग पेयर किया है। बिकिनी में मौनी न सिर्फ अपने फिगर को फ्लॉन्ट कर रही है, बल्कि बीच-वियर के लिए एक नया 'फैशन मास्टरक्लास' भी सेट कर रही है। 
 
webdunia
तस्वीरों में मौनी एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। वह कभी स्विंमिंग पूल किनारे लेटकर पोज देते तो तो कभी किताब पढ़ते हुए नजर आ रही हैं। 
 
webdunia
मौनी ने सटल मेकअप और ओपन हेयर के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ब्लैक सनग्लासेस उनके लुक में चार चांद लगा रहा है। 
 
webdunia
मौनी की सेंसुअस स्माइल और शांतिपूर्ण हाव-भाव उनके अंदर की आत्मशक्ति को प्रदर्शित करते हैं। 40 की उम्र के करीब होने के बावजूद मौनी ने खुद को जिस तरह से फिट रखा है, वह काबिले तारीफ है। 
 
webdunia
तस्वीरों के जरिए मौनी ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि ग्लैमर की दुनिया में उनका दबदबा कायम है। उनकी बिकिनी बॉडी, आत्मविश्वास और परफेक्ट फिजिक ने उन्हें सोशल मीडिया पर एक आइकॉन बना दिया है।
 
webdunia
पश्चिम बंगाल से निकलकर बॉलीवुड के गलियारों तक का मौनी का सफर शानदार रहा है। 'नागिन' के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद, उन्होंने 'ब्रह्मास्त्र' जैसी फिल्मों से साबित किया कि वे केवल ग्लैमरस नहीं, बल्कि एक मंझी हुई कलाकार भी हैं।

