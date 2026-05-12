क्या मौनी रॉय ले रही हैं तलाक?

आज की खबर उन लाखों फैंस के लिए है जो मौनी रॉय और सूरज नांबियार की जोड़ी के दीवाने हैं। कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर ने तहलका मचा दिया। मौनी और सूरज ने Instagram पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया। जी हां, आपने सही सुना। वही कपल जो साल 2022 में गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग के जरिए शादी के बंधन में बंधा था, अब सोशल मीडिया पर फैंस को चौंका रहा है।

हालांकि, यहां एक अहम बात है। दोनों ने अपने प्रोफाइल से एक-दूसरे की तस्वीरें नहीं हटाई हैं। मौनी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अभी भी उनकी शादी की तस्वीरें और सूरज के साथ कई पोस्ट मौजूद हैं। वहीँ सूरज ने भी मौनी की तस्वीरें अपने अकाउंट से डिलीट नहीं की हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने पुराने पोस्ट्स को नहीं बदला।

फैंस की प्रतिक्रिया भी देखने लायक है। कई यूजर्स कमेंट सेक्शन में भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कोई कह रहा है, "कृपया हमें ये मत बताइए कि आपका तलाक हो गया, अपने मामले को सुलझा लें और दोनों साथ रहें। आप दोनों एक शानदार कपल हैं।" तो वहीं कुछ ने सीधे सवाल कर दिया, "आपने शादी की तस्वीरें क्यों हटाईं? तलाक जल्द?"

शादी की बात करें तो मौनी और सूरज ने जनवरी 2022 में गोवा के Hilton Resort, Candolim में शादी की थी। शादी में मलयाली और बंगाली रीति-रिवाज दोनों का पालन किया गया। सूरज एक दुबई-आधारित बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, जबकि मौनी रॉय एक एक्ट्रेस और एंटरप्रेन्योर हैं।

यह सोशल मीडिया का ड्रामा है या सच में कोई बदलाव होने वाला है? अभी तक दोनों ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है।