मौनी रॉय से रश्मिका मंदाना तक, ये एक्ट्रेसेस दे रहीं नी-हाई बूट्स और स्टेटमेंट कोट में फैशन पावर मूव्स

WD Entertainment Desk

रविवार, 28 सितम्बर 2025 (11:03 IST)
फ़ैशन एक लगातार विकसित होने वाला कैनवास है, लेकिन कुछ लुक्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए बने रहते हैं, और एक टाइम-लेस क्लासिक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाते हैं। कुछ स्टाइलिंग ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो हमेशा काम करती हैं। आलिया भट्ट, मौनी रॉय, रश्मिका मंदाना और तमन्ना भाटिया के ये चार बेहतरीन आउटफिट्स यह साबित करते हैं कि कुछ फैशन फ़ॉर्मूले वाकई फ़ूलप्रूफ़ होते हैं — जो हर सीज़न में शानदार दिखते हैं और एलिगेंस को आसान बना देते हैं।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mon (@imouniroy)

मौनी रॉय: पैटर्न-मिक्स मास्टर
मौनी रॉय इस शानदार बरगंडी आउटफिट में साबित करती हैं कि नी-हाई बूट्स किसी भी लुक को स्टाइलिश बनाने का सबसे बेहतरीन हथियार हैं। उनके चेकर्ड टॉप और अलंकृत पैस्ले रैप स्कर्ट के साथ, परिष्कृत पैटर्न मिक्सिंग का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं। ब्लैक नी-हाई बूट्स इन प्रिंट्स को बैलेंस करते हुए एक शानदार एज जोड़ते हैं, जो डेलाइट लुक को ईवनिंग ग्लैमर में बदल देता है। यह वाकई एक ऐसा फ़ॉर्मूला है जो किसी भी फैशन पल के लिए उपयुक्त है।
 
रश्मिका मंदाना: मिनिमलिस्ट पावर प्लेयर
रश्मिका मंदाना हमें दिखाती हैं कि कभी-कभी सबसे प्रभावशाली स्टाइल स्टेटमेंट सबसे सरल होता है। उनका स्लीक ब्लू-ब्लैक आउटफिट जिसमें स्ट्रक्चर्ड वेस्ट-स्टाइल टॉप और स्टेटमेंट नी-हाई बूट्स हैं, एक ऐसा सिलुएट बनाता है जो आत्मविश्वासी और क्लासी दोनों है। यह मोनोक्रोमैटिक अप्रोच और रणनीतिक स्टाइलिंग बिना ज़्यादा सोचे-समझे पॉलिश्ड दिखने का सबसे अच्छा तरीका है, यह साबित करता है कि नी-हाई बूट्स सबसे साधारण लुक को भी निखार सकते हैं।
 
तमन्ना भाटिया: फॉक्स फर रिवाइवल क्वीन
तमन्ना भाटिया ही थीं जिन्होंने 2024 में सभी प्रमुख फैशन आर्काइव्स में जगह बनाई, और वह भी काऊ-प्रिंट आउटफिट के ऊपर इस ड्रामेटिक फ्रिंज्ड कोट के साथ। उनका लुक एक चलता-फिरता फैशन थिएटर है, जो दिखाता है कि स्टेटमेंट आउटरवियर कैसे किसी भी सिंपल आउटफिट को फैशन मोमेंट में बदल सकता है। टेक्सचर्स का जटिल मेल और लंबा सिलुएट पुरानी हॉलीवुड की ग्लैमर वाइब देता है। यह साबित करता है कि फॉक्स फर कोट्स एक पावरफुल स्टाइल मूव हैं — जो हर नज़र अपनी ओर खींच लेते हैं।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt (@aliaabhatt)

आलिया भट्ट: लक्ज़री लेयरिंग लीजेंड
आलिया भट्ट फॉक्स फर ट्रेंड को एक नए स्तर पर ले जाती हैं इस आलीशान ब्लैक फर कोट के साथ, जिसे उन्होंने डिज़ाइनर प्रिंटेड पीसेज़ पर स्टाइल किया है। शानदार लेयरिंग के प्रति उनका नज़रिया दर्शाता है कि कभी-कभी सबसे प्रभावशाली फैशन स्टेटमेंट वह होता है, जो प्रीमियम टेक्सचर्स को बोलने देता है। मोनोक्रोमैटिक टोन लुक को सॉफिस्टिकेटेड बनाए रखता है, जबकि फर की समृद्धता उसमें गहराई और रॉयल्टी भर देती है। यह दर्शाता है कि कैसे स्टेटमेंट कोट किसी भी लुक को रेड-कार्पेट के लायक बना सकते हैं।
 
इन चार स्टाइल आइकॉन्स ने ग्लैमर को आसान बनाने का राज़ ढूंढ लिया है — और वह है दो मुख्य फैशन एलिमेंट्स: नी-हाई बूट्स और स्टेटमेंट आउटरवियर। चाहे मौनी का पैटर्न-मिक्सिंग कौशल हो, रश्मिका की मिनिमलिस्ट क्लास, तमन्ना का नाटकीय फॉक्स फर मोमेंट, या आलिया का लक्ज़री लेयरिंग गेम, हर लुक एक अचूक फ़ैशन फ़ॉर्मूला पेश करता है। हर ड्रेस अलग-अलग मौकों के लिए एक चीट कोड की तरह काम करता है, चाहे आपको किसी इवेंट में ध्यान आकर्षित करना हो या रोज़मर्रा की सहज विलासिता को अपनाना हो।

