नागिन बनने से पहले मौनी रॉय की हो गई थी ऐसी हालत, एक दिन में लेना पड़ती थी 30 गोलियां और इंजेक्शन

Publish Date: Tue, 05 May 2026 (07:36 IST)
Updated Date: Mon, 04 May 2026 (17:57 IST)
मौनी रॉय टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी हैं। हालांकि उनके लिए यह सफर आसान नहीं रहा है। मौनी रॉय ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से की थी। लेकिन उन्हें टीवी शो 'नागिन' से जबरदस्त पहचान मिली थी।
मौनी राय के जीवन में ऐसा वक्त भी आया था जब उन्हें 30 गोलियां और इंजेक्शन लेकर काम करना पड़ रहा था। इस बात का खुलासा मौनी रॉय ने मैशेबल इंडिया को दिए इंटरव्यू के दौरान किया था। मौनी ने अपनी फिजिकल हेल्थ के सबसे मुश्किल दौर को याद किया था।
मौनी राय ने कहा था, नागिन शुरू होने से पहले में एक ऐसे फेज में थी जहां मुझे लगा कि मेरा जीवन खत्म हो गया है। मैं गंभीर तौर पर बीमार थी। मैंने झलक दिखला जा 9 खत्म ही किया था और मुझे L-4-L-5 की समस्या हो गई थी। जिससे मैं सीधा खड़ा नहीं हो पाती थी। मैं एक दिन में 30 गोलियां लेती थी। इंजेक्शन भी लगते थे।
एक्ट्रेस ने बताया था कि वह तीन महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही थीं, जब उन्हें नागिन ऑफर हुआ था। मौनी ने कहा, मुझे नहीं मालूम मेरा कितने किलो वजन बढ़ गया था। यह बहुत बुरा वक्त था। मैं तीन महीने तक बिस्तर पर थी और यही समय था जब मुझे नागिन के लिए कॉल आया।
मौनी ने कहा था, क्योंकि मैं नागिन से पहले देवों का देव महादेव में काम कर चुकी थी। इसलिए मैं एक और फैंटेसी फिक्शन नहीं करना चाहती थी। जब मैं प्रोडक्शन हाउस गई, तो मुझे स्टोरी सुनाई गई। मैंने उनसे कहा, एक बार मैं एकता मैम से मिलना चाहती हूं। मुझे याद है जब मैं एकता मैम से मिली तो वह इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत पैशेनेट थीं। उन्होंने जिस तरह से स्टोरी नरेट की मैं इसे करने के लिए राजी हो गई।
बता दें कि मौनी रॉय ने अपने पिता के खिलाफ जाकर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। मौनी के पिता उन्हें आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले मौनी रॉय बतौर बैकग्राउंड डांसर काम करती थीं। मौनी ने फिल्म 'गोल्ड' से बॉलीवुड डेब्यू किया था।
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