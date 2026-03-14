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आमिर खान यूं ही नहीं कहलाते मिस्टर परफेक्शनिस्ट, शराबी का रोल निभाने के लिए असल में पी थी शराब

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Aamir Khan Birthday
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (12:37 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (12:40 IST)
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बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान 61 साल के हो गए हैं। आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई मे हुआ। उनके पिता ताहिर हुसैन और चाचा नासिर हुसैन जाने माने फिल्म निर्माता थे। घर में फिल्मी माहौल के कारण आमिर खान की रूचि भी फिल्मों में हो गई और वह अभिनेता बनना का सपना देखने लगे।
 
आमिर खान ने अपने सिने करियर की शुरूआत साल 1973 में बतौर बाल कलाकार अपने चाचा नासिर हुसैन के बैनर तले बनी फिल्म 'यादो की बारात' से की बाद में उन्होंने साल 1974 में रिलीज फिल्म 'मदहोश' में भी बतौर बाल कलाकार काम किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 11 वर्षो तक फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया।
 
साल 1984 में रिलीज फिल्म 'होली' से आमिर खान ने बतौर अभिनेता सिने करियर की शुरूआत की, लेकिन दर्शको के बीच अपनी पहचान बनाने में असफल रहे। लगभग चार वर्ष तक मायानगरी मुंबई में संघर्ष करने के बाद साल 1988 में अपने चाचा नासिर हुसैन के बैनर तले बनी फिल्म 'कयामत से कयामत' तक की सफलता के बाद आमिर खान बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। 
 
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साल 1994 में राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म 'अंदाज अपना अपना' में आमिर खान के अभिनय का नया रंग देखने को मिला। इस फिल्म के पहले उनके बारे में यह बात की जाती थी कि वह केवल रूमानी भूमिका ही निभा सकते हैं लेकिन आमिर खान ने अभिनेता सलमान खान के साथ अपने हास्य अभिनय से दर्शको को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म में अपने बेहतरीन अभिनय के लिये वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किए गए।
 
साल 1994 में ही रिलीज फिल्म 'बाजी' में उनके अभिनय का नया रूप देखने को मिला। रोचक बात है कि इस फिल्म के एक गाने में आमिर खान ने एक लड़की की भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने अपने पूरे शरीर पर वैक्सिन का इस्तेमाल किया। साल 1996 में आमिर खान के सिने करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने अपने दमदार अभिनय से एक बार फिर से दर्शको का भरपूर मनोरंजन किया। 
 
'राजा हिंदुस्तानी' से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह है कि फिल्म में एक गाने के दौरान आमिर खान को नशे में अभिनय करना था और आमिर खान ने व्यक्तिगत जिंदगी में कभी शराब नहीं पी थी। फिल्म में शराबी के किरदार को रूपहले पर्दे पर वास्तविक तौर पर पेश करने लिए आमिर खान ने अपनी जिंदगी में पहली बार शराब का सेवन किया और अभिनय किया।
 
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साल 1998 में आमिर खान के सिने करियर की एक और सुपरहिट फिल्म गुलाम रिलीज हुई। इस फिल्म से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह है कि फिल्म के एक दृश्य के दौरान आमिर खान को ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ लगानी होती है और फिल्म के दृश्य को चैलेंज के रूप में लेते हुए मौत की परवाह किए बिना वह ट्रेन के सामने आने से भी नही हिचके और दर्शको को रोमांचित कर दिया।
 
साल 2001 में आमिर खान ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले उन्होंने फिल्म 'लगान' का निर्माण किया। इस फिल्म में आमिर खान ने एक ऐसे ग्रामीण युवक भुवन की भूमिका में थे जो अंग्रेजो को लगान देने से इंकार कर देता है और उन्हें उनके पसंदीदा खेल क्रिकेट में हराने का चैलेंज दे देता है और बाद में ग्रामीणों के सहयोग से न किक्रेट मैच में विजयी होता है साथ ही ग्रामीणो का लगान भी माफ कराता है। 

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ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई साथ ही इसे प्रतिष्ठित ऑस्कर में इसे विदेशी फिल्म की श्रेणी में भी नामांकित किया गया लेकिन दुर्भाग्य से इस फिल्म को पुरस्कार नही प्राप्त हुआ। साल 2001 के बाद आमिर खान ने लगभग चार साल तक फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनायी रखी। 
 
साल 2005 में आमिर खान ने मंगल पांडे से एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म से जुड़ा रोचक तथ्य यह है कि फिल्म के किरदार मंगल पांडे को ज्यादा रीयल दिखाने के लिए आमिर खान ने अपने चेहरे पर मूंछे भी उगाई। साल 2007 में आमिर खान ने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रख दिया और 'तारे जमीन पर' का निर्माण और निर्देशन किया। 
 
साल 2008 में अपने भांजे इमरान खान को रूपहले पर्दे पर लांच करने के लिए आमिर खान ने 'जाने तू या जाने ना' का निर्माण किया। साल 2008 में आमिर खान के सिने करियर की एक और सुपरहिट फिल्म 'गजनी' रिलीज हुई। इस फिल्म में आमिर खान के अभिनय के नये आयाम देखने को मिले। फिल्म से जुड़ा रोचक तथ्य है कि इस फिल्म के किरदार को निभाने के लिए आमिर ने अपने शरीर पर कड़ी मेहनत की और सिक्स पैक एब बनाया जो सिने दर्शको को काफी पसंद भी आया। 
 
साल 2009 में आमिर खान के सिने करियर की एक और सुपरहिट फिल्म 'थ्री इडियटस' रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिसर पर 202 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। थ्री इडियट्स 200 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म थी। आमिर खान के सिने करियर में उनकी जोड़ी अभिनेत्री जूही चावला के साथ काफी पसंद की गई।
 
आमिर खान अपने सिने करियर में सात बार फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजे जा चुके है। आमिर खान को पद्मश्री और पद्मभूषण से भी अलंकृत किया जा चुका है। आमिर खान ने कई फिल्मों मे अपने पार्श्वगायन से भी श्रोताओं को अपना दीवाना बनाया है। आमिर खान ने सबसे पहले साल 1998 मे रिलीज फिल्म गुलाम मे 'आती क्या खंडाला' गीत गाया था। इस गीत के सफल होने के बाद आमिर खान ने 'देखो 2000 जमाना आ गया', 'होली रे', 'चंदा चमके चमचम', 'रंग दे', 'बम बम बोले' जैसे सुपरहिट गाने गाए है। 
 
साल 2013 में आमिर खान के करियर की सर्वाधिक सुपरहिट फिल्म 'धूम 3' रिलीज हुई। धूम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर धूम मचा दी। साल 2014 में आमिर खान की फिल्म पीके रिलीज हुई। पीके ने बॉक्स ऑफिस पर 340 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर नया इतिहास रच दिया है। साल 2016 में आमिर खान के करियर की सर्वाधिक सुपरहिट फिल्म 'दंगल' रिलीज हुई। 
 
साल 2017 में आमिर खान ने सीक्रेट सुपरस्टार का निर्माण किया। फिल्म टिकट खिड़की पर हिट साबित हुई है। साल 2018 में आमिर की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई। जो फ्लॉप रही। 2022 में आमिर खान की महत्वाकांक्षी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' रिलीज हुई, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। आमिर खान हाल ही में फिल्म 'सितारे जमीन पर' में नजर आए। 

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