Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






9 साल बड़े साउथ स्टार संग धनुष संग मृणाल ठाकुर की शादी की चर्चा, इन सेलेब्स संग भी जुड़ चुका है नाम

Advertiesment
हमें फॉलो करें Mrunal Thakur

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (17:09 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अपनी लव लाइफ को एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार उनका नाम अपने से 9 साल बड़े साउथ सुपरस्टार धनुष संग जुड़ रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मृणाल तलाकशुदा दो बच्चों के पिता धनुष संग 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर शादी रचाने वाली हैं। 
 
हालांकि यह पहली बार नहीं है कि मृणाल का नाम किसी संग जुड़ा है। धनुष से पहले भी मृणाल ठाकुर का नाम कई लोगों संग जुड़ चुका है। मृणाल अब तक कई सेलेब्स को डेट कर चुकी हैं। 
 
webdunia
शरद त्रिपाठी
कहा जाता है कि मृणाल ठाकुर राइटर शरद त्रिपाठी को डेट कर चुकी हैं। दोनों डांस रिएलिटी शो 'नच बलिए 7' में साथ नजर आए थे। हालांकि, इस शो के बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। 
 
webdunia
कुशाल टंडन
फेमस टीवी एक्टर कुशाल टंडन संग भी मृणाल का नाम जुड़ चुका है। दोनों के अफेयर की खबरें खूब वायरल हुई थी। हालांकि मृणाल ने इस खबरों पर कभी चुप्पी नहीं तोड़ी। 
 
webdunia
अर्जित तनेजा
टीवी एक्टर अर्जित तनेजा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृणाल ठाकुर, अर्जित तनेजा को भी डेट कर चुकी हैं। इस रिश्ते की सच्चाई भी आज तक सामने नहीं आई है। 
 
webdunia
सुमंत
साउथ एक्टर सुमंत संग भी मृणाल ठाकुर के अफेयर की खबरें वायरल हुई थी। हालांकि, उन्होंने कभी इस रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया।
 
webdunia
बादशाह
फेमस रैपर बादशाह संग भी मृणाल ठाकुर का नाम जुड़ चुका है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 2023 में दोनों एक दुसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि बाद में बादशाह ने इन खबरों को अफवाह बताया था।
 
webdunia
सिद्धांत चतुर्वेदी
मृणाल ठाकुर का नाम एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ भी जुड़ा था। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया, जिसके बादकयास लगाने लगे कि वो एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन खबरों पर ना ही मृणाल और ना ही मृणाल ने कभी रिएक्ट किया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

राहु केतु रिव्यू: जब किताब से निकले किरदार ही कहानी को भटका दें

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels