मायसा: रश्मिका मंदाना ने सोलो लीड एक्शन फिल्म करने के बारे में की खुलकर बात

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (12:59 IST)
एक साल भर जबरदस्त एक्शन और रोमांच से भरी फिल्मों के बाद अब दर्शकों के लिए एक और सरप्राइज 'मायसा' आ रहा है, जिसमें लीड रोल में नजर आएंगी टैलेंटेड और खूबसूरत रश्मिका मंदाना। ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही यह फिल्म चर्चा में है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है रश्मिका का नया दमदार लुक और इसकी दिलचस्प कहानी। 
 
मायसा में हम रश्मिका को एक्शन करते हुए भी देखने वाले हैं। दीवाली के मौके पर मायसा के मेकर्स ने फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज़ किया, जिसमें रश्मिका एक दमदार सिल्हूट में नजर आ रही हैं। 
 
हाल ही में एक इंटरव्यू में रश्मिका ने कहा कि उन्हें एक्शन फिल्मों में काम करना बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, मुझे एक्शन सिनेमा करना बहुत अच्छा लगता है और मैं अभी एक कर रही हूं मायसा।
 
रोमांच को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने बताया कि फिल्म की एक खास झलक जल्द ही फैंस के लिए रिलीज़ की जाएगी। मायसा इस साल की सबसे रोमांचक फिल्मों में से एक बनने जा रही है।

मायसा के मेकर्स ने हाल ही में एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें रश्मिका मंदाना एक जबरदस्त नए लुक में नजर आ रही हैं। खून से सना चेहरा, खुले बाल और हाथ में तलवार लिए रश्मिका बहुत ताकतवर दिख रही हैं। 
 
अनफॉर्मूला फिल्म्स के बैनर तले बनी और रविंद्रा पुल्ले द्वारा बनाई गई मायसा एक इमोशनल एक्शन फिल्म है, जो जंगलों में रहने वाले लोगों की कहानी पर आधारित है। फिल्म में सुंदर दृश्य, दिल को छू लेने वाली कहानी और रश्मिका का शानदार अभिनय देखने को मिलेगा।
 

