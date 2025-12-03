सामंथा की दूसरी शादी के बाद एक्स हसबैंड नागा चैतन्य ने शेयर‍ किया पोस्ट, चेहरे पर उदासी देख यूजर्स ने लिए मजे

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन में 1 दिसंबर को निर्देशक राज नीदिमोरू संग शादी के बंधन में बंध गई हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को कभी ऑफिशियल नहीं किया।

सामंथा और राज दोनों की यह दूसरी शादी है। दोनों की शादी में सिर्फ परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए। सामंथा की पहली सादी साउथ स्टार नागा चैतन्य संग हुई थी। कुछ समय पहले नागा चैतन्य भी शोभिता धुलिपाला संग दूसरी शादी रचा चुके हैं।

सामंथा ने शादी के बाद अपनी वेडिंग तस्वीरें शेयर करके फैंस को यह खुशखबरी दी। सामंथा की दूसरी शादी के बाद उनके एक्स हसबैंड नागा चैतन्य ने भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो जमकर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में नागा ने अपनी सीरीज 'धूथा' के दो साल पूरे होने की बात कही।

नागा चैतन्य ने इस सीरीज से अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह काफी उदास नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, धूथा एक ऐसा शो है जिसने साबित किया कि अगर एक एक्टर के तौर पर आप क्रिएटिविटी और ईमानदारी के आधार पर कोई फैसला लेते हैं और आप उसे अपना बेस्ट देते हैं... तो लोग आपसे जुड़ेंगे। वे आपको वह एनर्जी देंगे और वापस देंगे। धन्यवाद! 'धूथा' के 2 साल! इसे मुमकिन बनाने वाली टीम को प्यार।

सामंथा की शादी के बाद नागा चैतन्य ने इस पोस्ट पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। तस्वीर में नागा के उदास चेहरे को देखकर कई यूजर्स उनके मजे भी ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'भाई सामंथा की शादी हो गई, इसलिए ऐसा मुंह बनाया है ना?'

एक और यूजर ने लिखा, सामंथा के पोस्ट के तुरंत बाद इसने पोस्ट कियाल ताकि लाइमलाइट मिल सके।' एक अन्य ने लिखा, 'आपने डायमंड खो दिया है।' एक और यूजर ने लिखा, 'सैम ने राज से शादी कर ली है।'

बता दें कि समांथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2017 में शादी की थी। हालांकि दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं चली और उन्होंने 2021 में अपने सेपरेशन की अनाउंसमेंट कर दी।