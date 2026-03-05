'नागबंधम' का पहला गाना 'नमो रे' इस दिन होगा रिलीज, 1000 डांसर्स रचेंगे भगवान नारायण की भक्ति का भव्य नजारा

पैन-इंडिया फिल्म 'नागबंधम' अपने प्रोडक्शन के साथ सिनेमा की दुनिया में हलचल मचा रही है। अभिषेक नामा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को किशोर अन्नापुरेड्डी और निशिता नागिरेड्डी द्वारा NIK स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है।

उम्मीद है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा में नए बेंचमार्क सेट करेगी और बड़े पैमाने पर दर्शकों को अपनी ओर खींचेगी। 'नागबंधम' अपने पहले सिंगल 'नमो रे' के साथ दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है, जो 15 मार्च को सुबह 11:11 बजे रिलीज होगा।

यह खास गाना भगवान नारायण को एक श्रद्धांजलि है और फिल्म के गहरे आध्यात्मिक विषयों को दर्शाता है। 'नमो रे' की सबसे बड़ी खासियत इसमें शामिल 1,000 डांसर्स हैं, जो एक साथ मिलकर एक शानदार कोरियोग्राफी पेश करेंगे। यह परफॉरमेंस भारतीय डांस फॉर्म्स की विविधता और एकता की एक खूबसूरत झलक दिखाएगी।

मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और सृष्टि वर्मा द्वारा तैयार किया गया यह ग्रैंड सीक्वेंस दर्शकों के लिए एक कभी न भूलने वाला विजुअल एक्सपीरियंस होने वाला है।

'नमो रे' का संगीत प्रतिभाशाली जोड़ी जुनैद कुमार और अभय ने तैयार किया है, जो एक ऐसा जादुई माहौल बनाता है जिसमें भक्ति का अहसास रसा-बसा है। विमल कश्यप ने प्रेरणादायक शब्द लिखे हैं जो गाने के आध्यात्मिक सार को बखूबी दर्शाते हैं। वहीं, सम्मानित गायिका मायस्मी बोस ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से इस गाने में जान फूंक दी है।

पर्दे के पीछे, 'नागबंधम' को एक बेहद टैलेंटेड क्रू का साथ मिला है, जिसमें बतौर सिनेमैटोग्राफर सुंदर राजन एस और एडिटर आरसी प्राणा शामिल हैं, जो फिल्म की सिनेमैटिक आर्ट पर बारीकी से काम कर रहे हैं। अशोक कुमार प्रोडक्शन डिजाइन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और कहानी के लिए एक बेहद खूबसूरत दुनिया तैयार कर रहे हैं।