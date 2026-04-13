'नागाबंधम' के मेकर्स ने बढ़ाया उत्साह, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का हाई-एनर्जी गाना 'सुरा सुरा'

2026 की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'नागाबंधम', अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार सुर्खियां बटोर रही है। मेकर्स ने टीजर और पहले गाने 'नमो रे' के जरिए दर्शकों के बीच जो एक्साइटमेंट पैदा की थी, उसे अब एक नए अपडेट के साथ और बढ़ा दिया है। 'नमो रे' ने पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा दी थी और अब अगला धमाका होने के लिए तैयार है।

​मेकर्स ने एलान किया है कि फिल्म का दूसरा गाना 'सुरा सुरा' 19 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। इस घोषणा के साथ एक बेहद कलरफुल पोस्टर भी शेयर किया गया है, जिसमें विराट कर्ण, नभा नतेश और ऐश्वर्या मेनन डांस के जबरदस्त पोज देते हुए जश्न के मूड में नजर आ रहे हैं।

पोस्टर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह गाना काफी हाई-एनर्जी और ग्रूवी होने वाला है। कैप्शन में बताया गया है कि यह एक वेडिंग वाइब्स वाला फुट-टैपिंग नंबर होगा, जो दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर देगा।

​पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, जब ढोल बजता है, तो पूरी धरती सुनती है। #NAGABANDHAM का दूसरा सिंगल - #SuraSura 19 अप्रैल को आ रहा है। कबीले के साथ जुड़ने और वेडिंग वाइब्स महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। 3 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में।

हाल ही में रिलीज़ हुए टीजर ने एक रहस्यमयी और जादुई दुनिया की झलक दिखाई है, जो दर्शकों के लिए एक भव्य सिनेमाई अनुभव का संकेत देती है। यह फिल्म धार्मिक विषयों, बेहतरीन वीएफएक्स और दमदार बैकग्राउंड स्कोर का एक अनोखा मिश्रण है, जो कहानी की गहराई और किरदारों के प्रभावशाली पलों को और भी खास बनाता है।

भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ी यह फिल्म देश के गौरवशाली अतीत और पौराणिक कथाओं के उन अनछुए पहलुओं से प्रेरित है, जो इसे इस जॉनर की दूसरी फिल्मों से अलग खड़ा करते हैं। ​'नागाबंधम' की कहानी, पटकथा और निर्देशन का जिम्मा अभिषेक नामा ने संभाला है। किशोर अन्नपुरेडी और निशिता नागिरेड्डी द्वारा निर्मित यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को पूरे भारत में रिलीज होने के लिए तैयार है।