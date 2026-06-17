फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन हैदराबाद में लॉन्च होगा 'नागबंधम' का भव्य ट्रेलर

'नागबंधम' ने 2026 की सबसे चर्चित भारतीय फिल्मों में अपनी जगह बना ली है। फिल्म की घोषणा के बाद से ही इसके अलग-अलग प्रमोशनल कंटेंट ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। विराट कर्णा, ऋषभ साहनी, नभा नटेश, जगपति बाबू और अन्य कलाकारों से सजी इस फिल्म के दमदार कैरेक्टर पोस्टर्स ने इसकी विशाल पौराणिक दुनिया की झलक दिखाई है।

हाल ही में रिलीज़ हुए टीज़र ने दर्शकों के बीच उत्साह को और बढ़ा दिया। शानदार विज़ुअल्स, रहस्यमयी कहानी और दमदार बैकग्राउंड म्यूज़िक ने दर्शकों को प्रभावित किया और टीज़र को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।

अब फिल्म की रिलीज़ का समय नज़दीक आते ही मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि फिल्म का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर 19 जून को हैदराबाद में लॉन्च किया जाएगा। मेकर्स ने इसे "सबसे बड़े कैनवास" और "एक भव्य कृति" का अनावरण बताया है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है।

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, सबसे बड़े कैनवास पर एक भव्य कृति का खुलासा होने जा रहा है। #NagabandhamTrailer लॉन्च इवेंट के लिए तैयार हो जाइए। प्रसाद्स पीसीएक्स, हैदराबाद 19 जून, शाम 4 बजे से। दुनियाभर में रिलीज़ – 3 जुलाई 2026

हर नए अपडेट के साथ नागबंधम को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म के आकर्षक कैरेक्टर पोस्टर्स ने इसकी दुनिया को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ाई है। फिल्म के गानों को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। "नमो रे" को यूट्यूब पर 1.1 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, जबकि शादी के माहौल वाला गीत "सुरा सुरा" 50 लाख से अधिक व्यूज़ हासिल कर चुका है।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कम चर्चित पौराणिक कथाओं से प्रेरित नागबंधम फैंटेसी, पौराणिकता, रोमांच और भावनाओं का अनूठा संगम पेश करने का प्रयास कर रही है। अपनी भव्य प्रस्तुति और मौलिक कहानी के साथ यह फिल्म दर्शकों को एक यादगार और भावनात्मक अनुभव देने का लक्ष्य रखती है।

फिल्म की कहानी, पटकथा और निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है। फिल्म का निर्माण किशोर अन्नापुरेड्डी और निशिता नागिरेड्डी ने किया है। नागबंधम 3 जुलाई 2026 को पैन-इंडिया स्तर पर रिलीज़ होगी।