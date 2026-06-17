Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन हैदराबाद में लॉन्च होगा 'नागबंधम' का भव्य ट्रेलर

Advertiesment
Nagabandham trailer launch date
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 (15:41 IST) Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 (15:43 IST)
google-news
'नागबंधम' ने 2026 की सबसे चर्चित भारतीय फिल्मों में अपनी जगह बना ली है। फिल्म की घोषणा के बाद से ही इसके अलग-अलग प्रमोशनल कंटेंट ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। विराट कर्णा, ऋषभ साहनी, नभा नटेश, जगपति बाबू और अन्य कलाकारों से सजी इस फिल्म के दमदार कैरेक्टर पोस्टर्स ने इसकी विशाल पौराणिक दुनिया की झलक दिखाई है।
 
हाल ही में रिलीज़ हुए टीज़र ने दर्शकों के बीच उत्साह को और बढ़ा दिया। शानदार विज़ुअल्स, रहस्यमयी कहानी और दमदार बैकग्राउंड म्यूज़िक ने दर्शकों को प्रभावित किया और टीज़र को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।

ALSO READ: सीता खुद आई हैं लंका जलाने, आलिया भट्ट की 'अल्फा' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, बॉबी देओल बने खतरनाक मेंटर
 
अब फिल्म की रिलीज़ का समय नज़दीक आते ही मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि फिल्म का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर 19 जून को हैदराबाद में लॉन्च किया जाएगा। मेकर्स ने इसे "सबसे बड़े कैनवास" और "एक भव्य कृति" का अनावरण बताया है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है।
 
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, सबसे बड़े कैनवास पर एक भव्य कृति का खुलासा होने जा रहा है। #NagabandhamTrailer लॉन्च इवेंट के लिए तैयार हो जाइए। प्रसाद्स पीसीएक्स, हैदराबाद 19 जून, शाम 4 बजे से। दुनियाभर में रिलीज़ – 3 जुलाई 2026

बॉलीवुड की अन्य लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
हर नए अपडेट के साथ नागबंधम को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म के आकर्षक कैरेक्टर पोस्टर्स ने इसकी दुनिया को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ाई है। फिल्म के गानों को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। "नमो रे" को यूट्यूब पर 1.1 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, जबकि शादी के माहौल वाला गीत "सुरा सुरा" 50 लाख से अधिक व्यूज़ हासिल कर चुका है।
 
webdunia
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कम चर्चित पौराणिक कथाओं से प्रेरित नागबंधम फैंटेसी, पौराणिकता, रोमांच और भावनाओं का अनूठा संगम पेश करने का प्रयास कर रही है। अपनी भव्य प्रस्तुति और मौलिक कहानी के साथ यह फिल्म दर्शकों को एक यादगार और भावनात्मक अनुभव देने का लक्ष्य रखती है।
 
फिल्म की कहानी, पटकथा और निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है। फिल्म का निर्माण किशोर अन्नापुरेड्डी और निशिता नागिरेड्डी ने किया है। नागबंधम 3 जुलाई 2026 को पैन-इंडिया स्तर पर रिलीज़ होगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सोनाली बेंद्रे ने की 'राख' में अपने इमोशनल रोल के बारे में बात, साझा किया अनुभव

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels