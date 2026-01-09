Biodata Maker

नमित मल्होत्रा ने 'रामायण' स्टार यश को जन्मदिन पर दी खास शुभकामनाएं

WD Entertainment Desk

शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (13:20 IST)
फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा ने हाल ही में ‘रॉकिंग स्टार’ यश के 40वें जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए एक भावुक पोस्ट साझा की। नमित मल्होत्रा, जो नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित सिनेमाई महाकाव्य रामायण में यश के साथ सहयोग कर रहे हैं, ने इस पोस्ट में न केवल यश की स्टारडम की तारीफ की, बल्कि उनकी सकारात्मक सोच और ऊर्जा की भी सराहना की।
 
नमित मल्होत्रा ने लिखा, मेरे दोस्त, पार्टनर और दुनिया के सबसे ROCKING STAR को 40वें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपकी ऊर्जा और आपका रवैया संक्रामक है—सकारात्मक है और बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं। मुझे यह बहुत पसंद है कि आप कैसे मानक ऊंचे करते हैं और खेल बदलते हैं। 
 
उन्होंने लिखा, एक अंडरडॉग से लेकर बेहतरीन प्रतिभा बनने तक, कन्नड़ सिनेमा से भारत और अब दुनिया तक का आपका सफर प्रेरणादायक है। अपने दिन का आनंद लें और 2026 का जश्न मनाएं, जब हम सभी आपके साथ आपकी उपलब्धियों के नए और बड़े मुकाम का हिस्सा बनेंगे।
 
यश ने KGF फ्रैंचाइज़ी के जरिए दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा किया और खुद को एक मेगास्टार के रूप में स्थापित किया। अब वे अपने प्रोडक्शन हाउस मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस और आठ बार ऑस्कर विजेता DNEG के साथ मिलकर रामायण जैसे भव्य प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। 
 
यश के रावण के किरदार में लुक के इंट्रोडक्टरी एसेट के रिलीज होते ही फैंस मंत्रमुग्ध हो गए थे, और अब उनके भव्य बड़े पर्दे के अवतार का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। करीब 5,000 साल पुरानी और दुनिया भर में 2.5 अरब से अधिक लोगों द्वारा पूजनीय रामायण केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक कालजयी विरासत है। नमित मल्होत्रा की यह सिनेमाई प्रस्तुति भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्मों में शुमार है, जिसका वैश्विक स्तर पर इंतजार किया जा रहा है।
 
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस दो-भागों वाली महागाथा का निर्माण नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज़, आठ बार ऑस्कर विजेता DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के सहयोग से किया जा रहा है। यह फिल्म दुनिया भर में IMAX में रिलीज होगी—रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 में और रामायण पार्ट 2 दिवाली 2027 में रिलीज होगी।
 

