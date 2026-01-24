Hanuman Chalisa

नेशनल टूरिज्म डे : संदीपा धर की ट्रैवल डायरी के साथ बनाइए अपना परफेक्ट वीकेंड

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 24 जनवरी 2026 (12:10 IST)
संदीपा धर की नई ट्रैवल डायरी हमें याद दिलाती है कि वीकेंड का असली मतलब होता है थोड़ा खुद के लिए रुकना, धूप का आनंद लेना और खुद के लिए समय निकालना। नेशनल टूरिज़्म डे के मौके पर अभिनेत्री द्वारा शेयर की गई ये तस्वीरें घूमने-फिरने और सुकून भरे पलों की खूबसूरती को बहुत ही सरल अंदाज़ में दिखाती हैं।
 
webdunia
एक तस्वीर में संदीपा पूल के पास पिकनिक का मज़ा लेती दिखाई दे रही हैं। सफेद चादर पर सन अंब्रेला के नीचे हाथ में किताब और पास में बोर्ड गेम रखकर आराम करती संदीपा, आराम के साथ सुकून से भरे समय को दर्शा रही है। सफेद टैंक टॉप, डेनिम शॉर्ट्स और पीले सनग्लासेस में उनका लुक काफ़ी सादा, लेकिन स्टाइलिश है।
 
webdunia
दूसरी तस्वीर में संदीपा पूलसाइड मस्टर्ड रंग की बिकिनी में नज़र आ रही हैं, जिसके साथ उन्होंने हल्की सफेद पैंट और ढीली शर्ट पहनी है। हरियाली और साफ़ नीले पानी के बीच उनका यह अंदाज़ बताता है कि घूमते समय आराम और फैशन दोनों साथ चल सकते हैं।
 
webdunia
आख़िरी तस्वीर में संदीपा गोल्डन आवर के दौरान पूल में कमर तक पानी में खड़ी दिखाई दे रही हैं। पैटर्न वाली बिकिनी और बंधे हुए बालों के साथ उनका शांत अंदाज़ इस पल को और भी खास बना देता है। यह तस्वीर यात्रा के दौरान मिलने वाले सुकून और शांति को खूबसूरती से दिखाती है।
 
webdunia
फिलहाल नेशनल टूरिज़्म डे पर संदीपा धर की ये तस्वीरें हमें यह संदेश देती हैं कि यात्राएं सिर्फ़ नई जगहें देखने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद से जुड़ने का भी एक माध्यम होती हैं। हालांकि संदीपा धर के आनेवाली फिल्मों की बात करें तो वे जल्द ही फिल्म ‘दो दीवाने सेहर में’ में नज़र आनेवाली हैं। 
 
इसके अलावा वे एक और अनटाइटल्ड फ़िल्म में काम कर रही हैं, जिसकी जानकारी जल्द ही उनके दर्शकों को मिलेगी। तब तक संदीपा धर की ट्रेवलिंग डायरी की तर्ज़ पर आप अपने वीकेंड को पर्फेक्ट बनाइए और उनके साथ मनाइए नेशनल टूरिज़्म डे।
 

