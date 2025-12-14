नेचुरल स्टार नानी ने डायरेक्ट श्रीकांत ओडेला के बर्थडे पर 'द पैराडाइज' का BTS वीडियो किया रिलीज

नेचुरल स्टार नानी ने अपनी सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्म 'द पैराडाइज' का एक खास BTS वीडियो शेयर कर अपने फैंस को सरप्राइज़ कर दिया है। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का वीडियो उन्होंने खास तौर पर डायरेक्टर के जन्मदिन के मौके पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट किया है।
इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में वीडियो शेयर करते हुए नानी ने लिखा है, आज इस पागल साथी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे श्रीकांत। इस साल तूफान आने वाला है। असर के लिए तैयार रहिए। #TheParadise @Srikanthodela
वीडियो में नानी अपने किरदार में पूरी तरह डूबे नजर आते हैं और शूटिंग के दौरान क्रू के साथ बातचीत करते दिखते हैं, वहीं श्रीकांत सीन को बारीकी से संभालते हुए दिखाई देते हैं। इस BTS वीडियो से नानी और श्रीकांत के बीच की मजबूत बॉन्डिंग साफ झलकती है, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों पहले दसरा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म साथ में दे चुके हैं।
द पैराडाइज़, दसरा के बाद श्रीकांत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। SLV सिनेमाज़ द्वारा प्रोड्यूस की जा रही द पैराडाइज़ 26 मार्च 2026 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पैनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम के साथ कुल आठ भाषाओं में रिलीज़ होगी।
फिल्म के ग्लोबल इरादों को दिखाते हुए, मेकर्स ने इंटरनेशनल मार्केट में द पैराडाइज़ को पेश करने के लिए हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स से संपर्क किए जाने की भी खबर है। विजनरी डायरेक्टर, दमदार स्टारकास्ट और वैश्विक स्तर की तैयारी के साथ द पैराडाइज़ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि बनते हुए एक कल्चरल फिनॉमिनोन की तरह नजर आ रही है।