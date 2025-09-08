Dharma Sangrah

हैदराबाद में तैयार हो रहा है स्लम्स का बाहुबली, द पैराडाइज के मेकर्स बना रहे हैं ग्रैंड सेट

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (14:07 IST)
साउथ सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस फिल्म को टैलेंटेड श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में दसरा की जबरदस्त सफलता हासिल की है। 
 
'द पैराडाइज' पहले से ही भारत की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है। ऐसे में, मेकर्स इस बार फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्लम सेट बना रहे हैं।
 
एक इनसाइडर सोर्स के मुताबिक, मेकर्स हैदराबाद में एक इतना बड़ा स्लम सेट बना रहे हैं, जितना बाहुबली फ्रेंचाइज के महिष्मति साम्राज्य का सेट था। लीड एक्टर का किरदार स्लम से निकलकर पावर तक पहुंचता है। उसके इस बड़े सफर को दिखाने के लिए इतना बड़ा सेट तैयार किया गया है। 
 
स्लम के बीचों-बीच एक बड़ा आर्च होगा, जिसे फिल्म के पिछले अनाउंसमेंट यूनिट और पोस्टर्स में देखा गया था। यही आर्च लीड कैरेक्टर के साम्राज्य का सेंटर होगा। इस सेट को बाहुबली फ्रेंचाइज़ के महिष्मति साम्राज्य जितना ग्रैंड डिज़ाइन किया जा रहा है। इस तरह से ‘स्लम्स का बाहुबली’ बनाने का विज़न।
 
ये सच में इस प्रोजेक्ट की शानदारता को दिखाता है, क्योंकि मेकर्स का विजन ‘स्लम्स का बाहुबली’ बनाने का है। जैसे हमने बाहुबली फ्रेंचाइज में महिष्मति का विशाल साम्राज्य देखने मिला था, वैसे ही इस बार भी सेट उतना ही ग्रैंड होगा लेकिन महलों की जगह इसमें अनगिनत स्लम्स दिखाई देंगे।
 
कहना गलत नहीं होगा कि 'द पैराडाइज' श्रीकांत ओडेला की एक और शानदार फिल्म बनने जा रही है, जिसमें उनका खास अंदाज साफ दिखाई दे रहा है। उनकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की कला ही उनके हर प्रोजेक्ट को अलग और चर्चा में बनाए रखती है। बता दें कि वह इससे पहले नन्नाकु प्रेमथो और रंगस्थलम में सुकुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके है।
 
SLV सिनेमा के सपोर्ट से बनी 'द पैराडाइज' का डायरेक्शन दूरदर्शी श्रीकांत ओडेला ने किया है और म्यूजिक है शानदार अनिरुद्ध रविचंदर का। यह फिल्म 26 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी और आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पैनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में दिखाई जाएगी। 

