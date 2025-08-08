द पैराडाइज का नया पोस्टर आया सामने, दिखा नेचुरल स्टार नानी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन

'दसरा' जैसी रियल और ज़मीन से जुड़ी ब्लॉकबस्टर देने वाले डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला अब अपनी अगली फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में साउथ स्टार नानी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। 'दसरा' के बाद नानी और श्रीकांत के बीच यह दूसरा सहयोग है।

हाल ही में मेकर्स ने फिल्म 'द पैराडाइज़' का एक दमदार नया पोस्टर शेयर रिलीज किया है। इस पोस्टर में नानी का बेहद करीब से और पहले कभी न देखा गया लुक दिखाया गया है जो वाकई हैरान कर देने वाला है।

Presenting Natural Star @NameisNani as ' ' from #TheParadise



It started as a braid.

It ended as a revolution.



In CINEMAS .

Releasing in Telugu, Hindi, Tamil, Kannada, Malayalam, Bengali, English, and Spanish.



Natural Star… pic.twitter.com/86nP8UK6sE — SLV Cinemas (@SLVCinemasOffl) August 8, 2025

इस पोस्टर में नानी का एक दमदार, सख्त और पूरी तरह बदला हुआ रूप दिखता है, जैसा दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा। उनके चेहरे की सच्चाई, आंखों की तीव्रता और लुक की हर छोटी-छोटी बात मिलकर एक ऐसा असरदार दृश्य बनाती हैं जो हिला देने वाला है।

ये लुक बोल्ड है, अलग है और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये साफ इशारा है कि द पैराडाइज कोई आम फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो सामने आने वाला है।

इस सिनेमा की आंधी के पीछे हैं श्रीकांत ओडेला, जिनकी सोच और बारीकी से की गई क्रिएटिव डिटेलिंग ने उन्हें देशभर में चर्चा का विषय बना दिया है। हर अपडेट चाहे वो ऐलान हो या पोस्टर ओडेला बार-बार ये साबित कर रहे हैं कि वो देश के सबसे दिलचस्प फिल्ममेकर्स में से एक बनते जा रहे हैं।

'दसरा' जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद नानी और श्रीकांत ओडेला एक बार फिर साथ आए हैं, और इस बार ये ओडेला की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। नानी, जो लगातार हिट फिल्मों में नजर आ रहे हैं, इस रोल में एकदम नया और अनदेखा अवतार लेकर आ रहे हैं, जो एक बार फिर साबित करता है कि वो वाकई एक सच्चे पैन-इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं।

इस दमदार कास्ट में अब राघव जुयाल भी शामिल हो गए हैं, जो फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के लिए पहचाने जाने वाले राघव की एंट्री से फिल्म में एक और दिलचस्प रंग जुड़ गया है, जो दर्शकों को हैरान भी करेगा और बांधे भी रखेगा।

इस जोश में और भी जान डालता है अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा बनाया गया फिल्म का ओरिजिनल म्यूज़िक। इसमें खुद अनिरुद्ध और अर्जुन चंडी ने आवाज़ दी है। जैसा विजुअल है, वैसी ही ये म्यूज़िक भी है यानी दमदार, डूबने लायक और फिल्म के माहौल से बिल्कुल मेल खाती हुई, जो इसे और भी खास बना देती है। 'द पैराडाइज' 26 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर धूम मचाने आ रही है।