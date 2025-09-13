'जो अजब है, वो गज़ब है' के साथ लौटा इंडियाज गॉट टैलेंट, नवजोत सिंह सिद्धू ने किया लॉन्च

पॉपुलर रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' अपने नए सीजन के साथ लौट रहा है। 'इंडियाज गॉट टैलेंट' के पिछले सीजन में किरण खेर, बादशाह और शिल्पा शेट्टी शो को जज करते नजर आए थे। इस सीजन को नवजोत सिंह सिद्धू, नेहा कक्कड़ और अनुराग कश्यप जज करने वाले हैं।

वहीं अब 'इंडियाज गॉट टैलेंट' के इस सीजन की टैगलाइन भी सामने आ गई है। शो की टैगलाइन है, 'जो अजब है, वो गज़ब है'। नवजोत सिंह सिद्धू प्रोमो में दमदार लाइन 'दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग', उन लोगों की परेशानियों को दिखाती है जिन्हें समाज की सोच रोकती है।

ये लाइन टैलेंट्स को प्रेरित करती है कि वो ऐसे बंधनों से ऊपर उठकर बिना किसी डर अपने सपनों का पीछा करें। इंडियाज़ गॉट टैलेंट के पहले प्रोमो में आने वाले सफर की बस एक झलक दिखाई गई है, जिसमें टैगलाइन “जो अजब है, वो गजब है” इस सीज़न की असली रूह को बखूबी पेश करती है।

शो के बारे में बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, मैं उन टैलेंट्स को देखने के लिए उत्साहित हूँ जो अनोखे, क्रिएटिव हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कि आम सोच को चैलेंज कर सकें। ये कमाल के टैलेंट्स न सिर्फ पूरे देश को हैरान करने वाले हैं बल्कि अनगिनत लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित भी करने वाले हैं!

इंडियाज़ गॉट टैलेंट का प्रीमियर 4 अक्टूबर 2025 से, हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और सोनी लिव पर होगा। यह भारत का ऐसा इकलौता शो है जो हर उम्र और हर क्षेत्र के टैलेंट को मंच देता है।