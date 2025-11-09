Biodata Maker

कई हिट फिल्मों में काम कर चुकीं नीलम कोठारी अब इस बिजनेस में हैं बिजी

WD Entertainment Desk

, रविवार, 9 नवंबर 2025 (12:42 IST)
बॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री नीलम कोठारी 56 वर्ष की हो गई हैं। नीलम कोठारी का जन्म 9 नवंबर 1969 को हांगकांग में हुआ था। उनके पिता शिशिर कोठारी और मां परवीन कोठारी है। बचपन के दिनों से ही नीलम को गीत-संगीत के प्रति रूचि थी। उन्होंने कीबोर्ड बजाना और जैज़ बैले नृत्य सीखा।
 
नीलम कोठारी के परिवार का पारंपरिक आभूषण बनाने का व्यवसाय है। उनकी शिक्षा आइलैंड स्कूल में हुई। जब वह किशोरी थी, तो उनका परिवार बैंकॉक चला गया। एक बार जब नीलम मुंबई में छुट्टियां मना रही थीं, तो उन्हें निर्देशक रमेश बहल ने संपर्क किया। उन्होंने वर्ष 1984 में नीलम और करण शाह को लेकर फिल्म 'जवानी' बनाई।
 
नीलम ने इसके बाद वर्ष 1986 में गोविंदा के साथ हिट फिल्म इल्जाम में काम किया। नीलम ने गोविंदा के साथ बहुत लोकप्रिय जोड़ी बनाई और उन्होंने 14 फिल्मों में साथ में अभिनय किया। उनकी जोड़ी वाली हिट फिल्मों में लव 86, खुदगर्ज, हत्या और ताकतवर शामिल हैं। 
 
उन्होंने चंकी पांडे के साथ पांच हिट फिल्में आग ही आग, पाप की दुनिया, खतरों के खिलाड़ी, मिट्टी और सोना और घर का चिराग में काम किया। उन्होंने प्रोसेनजीत चटर्जी के साथ बंगाली फिल्म बदनाम (1990) में भी काम किया है।
 
वर्ष 1998 में नीलम ने सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है में काम किया, जिसमें उन्होंने वीजे की भूमिका निभाई थी। उन्होंने पारिवारिक ड्रामा सुपरहिट फिल्म हम साथ साथ हैं (1999) में भी अहम सहायक भूमिका निभाई थी। अभिनय में अपना करियर बनाने के दौरान नीलम को आभूषण डिजाइनिंग में रुचि थी और वे अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल थीं। 
 
उन्होंने मुंबई में आभूषण-डिजाइनिंग का कोर्स किया। वर्ष 2001 में अस्थायी रूप से फिल्में छोड़ने के बाद, नीलम ज्वेल्स के नाम से अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने 2004 में मुंबई में एक शोरूम खोला। उन्होंने 2011 में नीलम कोठारी फाइन ज्वेल्स के नाम से मुंबई में अपना आभूषण स्टोर लॉन्च किया। 
 
नीलम ने बीना मिस्त्री के हॉट हॉट हॉट म्यूज़िक वीडियो में काम किया है। यह गाना 1995 के बीएमजी रिलीज़ में डांस हिट्स के संकलन का हिस्सा है, जिसका शीर्षक चैनल [वी] हिट्स: द अल्टीमेट डांस कलेक्शन है। यह गाना तब हिट हुआ जब इसे बेंड इट लाइक बेकहम (2002) के साउंडट्रैक के हिस्से के रूप में दिखाया गया।
 
वर्ष 2000 में, नीलम ने यू.के. के एक व्यवसायी के बेटे ऋषि सेठिया से शादी की, लेकिन जल्द ही उनका तलाक हो गया। नीलम ने इसके बाद समीर सोनी के साथ वर्ष 2011 में शादी कर ली। उन्होंने एक बेटी को गोद लिया और उसका नाम अहाना रखा है। वर्ष 2020 में उन्होंने सीरीज 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' के साथ अभिनय की दुनिया में वापसी की है।

