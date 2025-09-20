Navratri

ऑस्कर 2026 में होमबाउंड की हुई ऑफिशियल एंट्री, कई फिल्म फेस्टिवल में मिल चुकी है सराहना

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (11:29 IST)
निर्देशक नीरज घेवान की फिल्म 'होमबाउंड' को कई फिल्म फेस्टिवल में सराहना मिल चुकी है। ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर यह फिल्म जल्द ही भारत के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। वहीं अब 'होमबाउंड' को 2026 ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है।
 
'होमबाउंड' बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करेगी। इसकी घोषणा 19 सितंबर को कोलकाता में एन चंद्र ने की। 'होमबाउंड' की ऑस्कर में एंट्री पर फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा, एक ऐसा पल जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
 
करण जौहर ने लिखा, बेहद सम्मानित, विनम्र और एक्साइटेड हूं कि हमारी फिल्म होमबाउंड को 98वें अकादमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर के लिए भारती की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमारी कहानी, हम पर और हम भारतीय सिनेमा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर क्या दिखा सकते हैं, इस पर विश्वास किया। पूरी टीम को हार्दिक बधाई। 
 
फिल्म के निर्देशक नीरज घेवान ने लिखा, मुझे बहुत गर्व है कि होमबाउंड को ऑस्कर्स में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री के लिए चुना गया है। हमारी धरती और हमारे लोगों के प्रति प्रेम से जुड़ी, ये उस घर का सार दिखाती है जिसे हम सभी साझा करते हैं। अपनी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना और सिनेमा के सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टेज में से एक पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, विनम्र होने के साथ-साथ गर्व की बात भी है। 
 
मध्य प्रदेश के सीएम ने भी जताई खुशी 
'होमबाउंड' के ऑस्कर में एंट्री पर सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा, 'होमबाउंड' का ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि मध्य प्रदेश में शूट हुई फीचर फिल्म 'होमबाउंड' को 98वें अकादमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है।
 
बता दें कि होमबाउंड के अलावा बॉलीवुड की तरफ से केसरी चैप्टर 2, पुष्पा 2, तन्वी द ग्रेट, द बंगाल फाइल्स, आई वान्ट टू टॉक, सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव जैसी फिल्मों को ऑस्कर्स के लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास भेजा गया था। वहीं कन्नप्पा, मराठी फिल्म पानी, दशावतार, वनवास भी ऑस्कर में जाने की रेस में थी। 

