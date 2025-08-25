Dharma Sangrah

नेहा धूपिया का बड़ा खुलासा: शादी से पहले प्रेग्नेंसी पर उठे सवालों का दिया करारा जवाब

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 25 अगस्त 2025 (14:33 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया और एक्टर अंगद बेदी की शादी साल 2018 में अचानक हुई थी, जिसने फैंस को चौंका दिया था। दोनों ने बेहद प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी और किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि ये कपल रिलेशनशिप में है। शादी के कुछ महीनों बाद ही नेहा और अंगद ने अपनी बेटी मेहर का स्वागत किया। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं।
 
कई लोगों ने नेहा को लेकर ये सवाल उठाया कि शादी से पहले वह प्रेग्नेंट कैसे हो गईं। लोगों ने ट्रोलिंग करते हुए कहा कि "सिर्फ 6 महीने में बच्चा कैसे आ गया?"
 
हाल ही में मिड-डे को दिए इंटरव्यू में नेहा धूपिया ने इस ट्रोलिंग और आलोचना पर खुलकर बात की। नेहा ने कहा,
"मैंने अंगद (बेदी) से शादी की और छह महीने बाद हमारी बेटी मेहर का जन्म हुआ। लेकिन हमारी शादी पर सबसे बड़ी चर्चा यही थी कि बच्चा छह महीने में कैसे आया? लोग पूछते थे – ये कैसे हो गया?"
 
नेहा ने आगे कहा कि आज भी इस तरह की बातें होती हैं और लोग फीमेल एक्टर्स को टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा, "मैं आज भी कई कहानियों और टैग्स को देखती हूं जो उन एक्ट्रेसेस पर होते हैं जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मुझे लगता है कि कम से कम मैं नीना गुप्ता और आलिया भट्ट की लिस्ट में तो हूं। लेकिन ये सब वाकई में बेतुकी बातें हैं।"
 
नेहा धूपिया ने यह भी बताया कि इसी बैकलैश की वजह से उन्होंने अपनी इनिशिएटिव 'Freedom to Feed' शुरू की, जो प्रेग्नेंसी, ब्रेस्टफीडिंग और पोस्टपार्टम रिकवरी पर फोकस करता है। 
 
गौरतलब है कि नीना गुप्ता ने क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ बेटी मसाबा को जन्म दिया था। वहीं आलिया भट्ट, जिन्होंने 2018 में रणबीर कपूर को डेट करना शुरू किया, उन्होंने अप्रैल 2022 में शादी की और उसी साल नवंबर में बेटी राहा का स्वागत किया।

