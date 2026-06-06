कभी 500 रुपए में जागरण में गाना गाती थीं नेहा कक्कड़, आज इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस

बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और सोशल मीडिया पर राज करने वाली एक्ट्रेस नेहा कक्कड़ 6 जून को अपना 38वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी जादुई आवाज़ और चुलबुले अंदाज से करोड़ों दिलों को जीतने वाली नेहा आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचना किसी के लिए भी एक सपने जैसा है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज करोड़ों की मालकिन और लग्जरी लाइफ जीने वाली नेहा का बचपन बेहद तंगहाली और संघर्षों में बीता था? आइए उनके इस खास दिन पर जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे अनसुने पन्ने, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं।

जब मां उन्हें जन्म ही नहीं देना चाहती थीं नेहा कक्कड़ के जीवन का सबसे भावुक और चौंकाने वाला सच यह है कि एक समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनकी मां उन्हें इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थीं। इस बात का खुलासा खुद नेहा और उनके भाई टोनी कक्कड़ ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। तंगी के कारण उनकी मां गर्भपात कराना चाहती थीं, लेकिन जब तक उन्होंने यह फैसला लिया, तब तक 8 हफ्ते बीत चुके थे और डॉक्टरों ने मना कर दिया।

500 रुपए के लिए माता के जगराते में गाना ऋषिकेश के एक बेहद साधारण परिवार में जन्मीं नेहा ने बहुत छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया था। उनके पिता घर चलाने के लिए उस स्कूल के बाहर समोसे बेचा करते थे, जहां उनकी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ पढ़ती थीं। परिवार की आर्थिक मदद के लिए नेहा ने महज 4 साल की उम्र से ही अपनी बहन सोनू और भाई टोनी कक्कड़ के साथ दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में माता के जगरातों और भजनों में गाना शुरू कर दिया था।

उस दौर में उन्हें पूरी रात गाने के बदले सिर्फ 500 रुपए मिलते थे। नेहा बताती हैं कि उन्होंने सुबह के 4-5 बजे तक लगातार गाकर अपने गले को मांझा है, जिसने उनकी आवाज़ को एक अलग पहचान दी।

'इंडियन आइडल 2' से रिजेक्शन नेहा कक्कड़ की जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2006 में आया, जब वह सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल सीजन 2' में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुईं। हालांकि, इस शो में वह टॉप-10 में जगह नहीं बना पाईं और बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गईं।

नेहा इस रिजेक्शन से टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक शुरुआत माना। साल 2008 में उन्होंने अपना एल्बम 'नेहा द रॉकस्टार' लॉन्च किया। इसके बाद साल 2012 में फिल्म 'कॉकटेल' के गाने 'सेकंड हैंड जवानी' ने उन्हें बॉलीवुड में वो बड़ा ब्रेक दिया, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया।

नेहा की सफलता का सबसे खूबसूरत पड़ाव तब आया, जब सालों बाद वो उसी 'इंडियन आइडल' के मंच पर बतौर मुख्य जज बनकर बैठीं, जहां से उन्हें कभी रिजेक्ट कर दिया गया था। यह उनके कड़े संघर्ष और अटूट विश्वास की सबसे बड़ी जीत थी।

एक्टिंग में भी आजमाया हाथ बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहा कक्कड़ एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ-साथ एक्टिंग का शौक भी रखती हैं। साल 2010 में उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म 'इसी लाइफ में...!' से बड़े पर्दे पर एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा था। हालांकि, बाद में उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिंगिंग पर ही केंद्रित किया।

कभी एक छोटे से कमरे के मकान में रहने वाली नेहा कक्कड़ आज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 38 करोड़ रुपए की नेटवर्थ की मालकिन हैं। वह प्रति गाना गाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं और आज बॉलीवुड में सबसे महंगी गायिकाओं में से एक हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट, रियलिटी शोज़ और सोशल मीडिया से भी वह मोटी कमाई करती हैं।