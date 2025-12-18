Festival Posters

डेब्यू फिल्म से ही छा गई थीं स्नेहा उल्लाल, कभी इस बीमारी की वजह से खड़ा होना भी हो गया था मुश्किल

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (17:58 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल 18 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। स्नेहा का जन्म ओमान में हुआ। स्नेहा ने जब साल 2005 में सलमान खान के साथ फिल्म 'लकी नो टाइम फॉर लव' से बॉलीवुड में कदम रखा तो, उनकी शक्ल देखकर हर कोई हैरान रह गया। 
 
स्नेहा उल्लाल दिखने में हूबहू ऐश्वर्या राय लगती हैं। स्नेहा सलमान खान की बहन अर्पिता की दोस्त है। अर्पिता ने ही अपने भाई से स्नेहा की मुलाकात कराई थी। उन दिनों सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते की अनबन बढ़ गई थी। ऐसे में स्नेहा से मिलना सलमान के लिए सबसे खास बन गया। वे ऐश्वर्या की तरह दिखने वाली लड़की को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे।
 
2005 में पहली फिल्म करने के बाद स्नेहा उल्लाल अचानक इंडस्ट्री से गायब भी हो गई। हालांकि 10 साल बाद वह फिल्म 'इश्क बेजुबां' में नजर आईं। 2017 में पता चला कि स्नेहा एक गंभीर बीमारी है, जिससे चार साल से जूझ रही हैं। इस बीमारी की वजह से वह अपने पैरों तक पर नहीं खड़ी हो पाती हैं।
 
स्नेहा उल्लाल ने बताया था कि उन्हें 'ऑटो इम्यून डिसऑर्डर' जैसी गंभीर बीमारी थी जिसके कारण उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया था। उनके शरीर पर इतना बुरा असर पड़ा कि उनका शरीर एकदम कमजोर पड़ गया। वह अपने पैरों पर मुश्किल से 30-40 मिनट खड़ी रह पाती थीं इसलिए उन्होंने सिनेमा से दूरी बनाकर सेहत पर ध्यान दिया।
 
स्नेहा साल 2022 में जी5 की वेब सीरीज 'एक्सपायरी डेट' में नजर आई थीं। वह लंबे वक्त से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं। हालांकि स्नेहा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैस के साथ अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स है। 
 

