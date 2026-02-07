rashifal-2026

नेपाली सिनेमा के दिग्गज एक्टर सुनील थापा का निधन, बॉलीवुड में भी कमाया था नाम

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (13:27 IST)
नेपाली सिनेमा के चर्चित अभिनेता सुनील थापा का निधन हो गया है। उन्होंने 68 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से अंतिम सांस ली। उन्होंने दशकों तक अपनी दमदार अदाकारी और विशिष्ट आवा से दर्शकों के दिलों पर राज किया था। सुनील थापा नेपाली के अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी पॉपुलर चेहरा थे।
 
खबरों के अनुसार सुनील थापा को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नेपाल कलाकार संघ के अध्यक्ष के अनुसार, उनकी मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। वे 68 वर्ष के थे और काठमांडू में अकेले रह रहे थे, जबकि उनका परिवार मुंबई में रहता है।
 
19 मई 1960 को जन्मे सुनील थापा ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल और फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में की थी। अभिनय में आने से पहले वे मुंबई में 'जेएस मैगजीन' के लिए फोटो पत्रकार भी रहे। नेपाल में उन्हें फिल्म 'चीनो' में निभाए गए उनके प्रतिष्ठित किरदार 'राते काइला' के लिए जाना जाता है। उन्होंने 300 से अधिक नेपाली फिल्मों में काम किया और विलेन की भूमिका को एक नई पहचान दी।
 
सुनील थापा का बॉलीवुड के साथ बहुत पुराना और गहरा रिश्ता था। उन्होंने अपनी शुरुआत ही बॉलीवुड फिल्म 'एक दूजे के लिए' (1981) से की थी। प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'मैरी कॉम' में उनके कोच एम. नरजीत सिंह की भूमिका ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। 
 

