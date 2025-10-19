dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






धनतेरस पर निया शर्मा ने खरीदी चमचमाती मर्सिडीज कार, जानिए कितनी है कीमत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Nia Sharma buys new car

WD Entertainment Desk

, रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (13:21 IST)
'नागिन' सीरियल से लोकप्रियता हासिल करने वाली एक्ट्रेस निया शर्मा ने धनतेरस के शुभ नि एक चमचमाती कार खरीदी हैं। निया के कार कलेक्शन में जो नई गाड़ी शामिल हुई है, वह येलो कलर की 'मर्सिडीज-एएमजी सीएलई 53' है। एक्ट्रेस ने पनी कार की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। 
 
तस्वीरों में निया अपनी नई कार के साथ पोज देती दिख रही हैं। इसके साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, AMG! (सारा पैसा चला गया) EMI चालू। इतने खूबसूरत डिलीवरी अनुभव और बचपन की याद दिलाने के लिए @autohangar का शुक्रिया।
 
बताया जा रहा है कि निया की नई कार की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। एक्ट्रेस को कारों का काफी शौक है। 2021 में, उन्होंने एक ब्लैक कलर की वोल्वो XC90 SUV खरीदी थी। उनके गैराज में एक ऑडी Q7 और एक ऑडी A4 भी शामिल है। 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो एकता कपूर द्वारा निर्मित नागिन में निया शर्मा निगेटिव किरदार में नजर आई थीं। इस सीरियल ने उन्हें काफी पहचान दिलाई। वह कई टीवी शोज और रियलिटी शोज में काम कर चुकी हैं। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels