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निक्की तंबोली का बोल्ड साड़ी लुक, हॉट अदाओं से इंटरनेट पर मचाया तहलका

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Nikki Tamboli
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 15 Jun 2026 (11:27 IST) Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 (11:31 IST)
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रियलिटी शो 'बिग बॉस' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली और अपने बोल्ड फैशन स्टेटमेंट के लिए मशहूर निक्की तंबोली एक बार फिर सुर्खियों में हैं। निक्की सोशल मीडिया पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरने का कोई मौका नहीं छोड़तीं। 
 
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इस बार निक्की ने वाइन-पर्पल रंग के मॉडर्न एथनिक आउटफिट में बोल्डनेस और ग्लैमर का ऐसा तड़का लगाया है कि देखने वालों के पसीने छूट गए हैं। निक्की तंबोली के इस लुक की सबसे ज्यादा चर्चा उनकी रिवीलिंग और ग्लैमरस ड्रेस की हो रही है। 

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निक्की ने एक ट्रेडिशनल साड़ी को बेहद मॉडर्न और सिजलिंग ट्विस्ट दिया है। उन्होंने वाइन-पर्पल शेड की प्री-ड्रैप्ड सैटिन साड़ी पहनी है, जो नीचे से स्कर्ट स्टाइल में उनके परफेक्ट टोंड फिगर और बॉडी कर्व्स को बखूबी फ्लॉन्ट कर रही है।
 
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इस आउटफिट का सबसे बोल्ड हिस्सा उनका हैवी एम्बेलिश्ड कोर्सेट ब्लाउज है। ब्लाउज पर बेहद चमकीली और बारीक कढ़ाई की गई है। ब्लाउज की प्लंजिंग डीप नेकलाइन और ऑफ-शोल्डर शीयर नेट स्लीव्स निक्की के क्लीवेज को बेहद हॉट अंदाज में शोकेस कर रहे हैं।

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निक्की तंबोली अपनी तस्वीरों में सिर्फ कपड़ों से ही नहीं, बल्कि अपने कातिलाना एक्सप्रेशंस से भी बिजली गिराना जानती हैं। इस फोटोशूट की हर एक तस्वीर में उनका कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस साफ झलक रही है। निक्की अपने दोनों हाथों को अपने बालों में डालकर, आंखें झुकाए बेहद सेक्सी पोज देती नजर आ रही हैं। 
 
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निक्की ने इस हैवी और बोल्ड आउटफिट के साथ एक्सेसरीज का चुनाव भी बेहद रॉयल रखा है। उन्होंने गले में वाइट डायमंड और पिंक रूबी स्टोन्स से बना एक हैवी फ्लोरल चोकर नेकलेस पहना है। इसके साथ ही उन्होंने मैचिंग इयररिंग्स, ब्रेसलेट और उंगलियों में बड़ी सी रूबी रिंग कैरी की है।

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मेकअप की बात करें तो निक्की ने 'ड्यूई और ग्लॉसी' मेकअप चुना है। फ्लॉलेस शाइनी बेस के साथ उन्होंने अपनी आंखों को स्मोकी टच दिया है, आईब्रोज को परफेक्टली डिफाइन किया है और होंठों पर न्यूड-पिंक ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई है। उन्होंने बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ खुला छोड़ा है। 
 
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निक्की तंबोली का यह नया लुक सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। उनके कमेंट सेक्शन में फैंस हार्ट और फायर इमोजीस की बौछार कर रहे हैं। 

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