Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रॉयल ब्लू आउटफिट में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, सिजलिंग लुक्स से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Advertiesment
Nikki Tamboli latest photoshoot
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 23 May 2026 (16:55 IST) Updated Date: Sat, 23 May 2026 (16:59 IST)
google-news
रियलिटी टीवी स्टार और एक्ट्रेस निक्की तंबोली अक्सर अपने बोल्ड और सिजलिंग अवतार से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ाए रखती हैं। हाल ही में निक्की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया फोटोशूट साझा किया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। 
 
webdunia
इन तस्वीरों में निक्की का ग्लैमरस अंदाज और कातिलाना एक्सप्रेशंस फैंस को अपना दीवाना बना रहे हैं। निक्की रॉयल ब्लू कलर का बेहद अट्रैक्टिव को-ऑर्ड सेट पहने नजर आ रही हैं।

ALSO READ: जाह्नवी कपूर का 'मॉडर्न देसी प्रिंसेस लुक, शिफॉन साड़ी में दिखाई ग्लैमरस अदाएं
 

webdunia
निक्की के इस आउटफिट में एक स्ट्रैपलेस स्टाइल का रूश्ड ब्रालेट क्रॉप टॉप और मैचिंग की हाई-वेस्ट थाई-हाई स्लिट स्कर्ट शामिल है। इसके साथ ही, उन्होंने एक मैचिंग श्रग को बेहद स्टाइलिश तरीके से कैरी किया है, जो उनके लुक में मॉडर्न टच दे रहा है। 
 
webdunia
लुक को कम्पलीट करने के लिए निक्की ने अपने बालों को नया मेकओवर दिया है। उन्होंने फ्रंट बैंग्स के साथ वेवी हेयरस्टाइल चुना है, जो उनके चेहरे पर काफी सूट कर रहा है। 

बॉलीवुड की अन्य लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
webdunia
निक्की का न्यूड ग्लॉसी लिप्स, स्मोकी आइज और सटल मेकअप उनके पूरे लुक को अट्रैक्टिव बना रहा है। उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस और कातिलाना निगाहें इस फोटोशूट की यूएसपी हैं।
 
webdunia
तस्वीरों में निक्की तंबोली कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक सिजलिंग और हॉट पोज देती नजर आ रही हैं। कभी वह दीवार का सहारा लेकर अपनी टोंड एब्स और कर्वी फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो कभी फ्रंट लुक में अपनी किलर स्माइल से फैंस को घायल कर रही हैं। 
 
webdunia
फैंस निक्की की इन तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। तस्वीरों के कमेंट सेक्शन में फायर और हार्ट इमोजीस की बाढ़ आ गई। फैंस उनकी तारीफ में "हॉटनेस ओवरलोडेड", "ब्लू एंजेल" और "क्वीन ऑफ ग्लैमर" जैसे कमेंट्स कर रहे हैं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Cannes के रेड कार्पेट पर आराध्या बच्चन का ऑफिशियल डेब्यू, मां ऐश्वर्या के साथ लूटी लाइमलाइट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels