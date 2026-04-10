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मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

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Nikki Tamboli Maldives photos
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (17:52 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (17:56 IST)
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टेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। 
 
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तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं। इस आउटफिट की सबसे खास बात इसकी हॉल्टर-नेक डिजाइन और सामने की तरफ लगा गोल्डन रिंग डिटेक्शन है।
 
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निक्की ने अपने वाइब्रेंट रेड टॉप को कभी मैचिंग स्कर्ट तो कभी ब्लू-व्हाइट स्ट्राइप्ड शर्ट और पजामे के साथ पेयर किया है। यह 'कैजुअल मीट सेक्सी' लुक बीच वाइब्स के लिए एकदम परफेक्ट है। 
 
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निक्की का यह अंदाज यह दिखाता है कि कैसे एक ही बिकिनी टॉप को लेयरिंग के जरिए अलग-अलग तरीके से फ्लॉन्ट किया जा सकता है।
 
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तस्वीरों में निक्की समंदर किनारे एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। कभी वह अपनी कातिलाना मुस्कान बिखेर रही हैं, तो कभी अपना टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
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निक्की ने ग्लॉसी मेकअप, न्यूड लिपस्टिक और मेसी वेबी हेयरस्टाइल के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कानों में बड़े से ईयररिंग्स कैरी किए हैं। 
 
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निक्की की इन तस्वीरों पर फैंस की तारीफों और इमोजी की बाढ़ आ गई है। फैंस फायर और हार्ट इमोजी बनाकर एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं। 
 

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वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (17:52 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (17:56 IST)

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