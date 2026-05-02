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शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

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Nikki Tamboli sizzling look
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 02 May 2026 (14:40 IST) Updated Date: Sat, 02 May 2026 (14:43 IST)
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टीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। 

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इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है। 
 
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निक्की ने एक मॉर्डन और स्टाइलिश प्री-ड्रेप्ड शिमरी साड़ी है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग स्ट्रैपी और डीप-नेकलाइन वाला ब्लाउज कैरी किया है, जो इस लुक को काफी बोल्ड और आकर्षक बना रहा है। 
 
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निक्की ने सॉफ्ट ग्लैम मेकअप, न्यूड लिपिस्टिक और स्मोकी आई मेकअप से अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है और उन्हें एक सॉफ्ट वेवी लुक दिया है।
 
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निक्की ने भारी नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स और ब्रेसलेट के साथ अपनी एक्सेसरीज को बहुत ही सलीके से चुना है। लाल नेल पेंट और हाथों में अंगूठियां उनके पूरे लुक को बैलेंस कर रही हैं।
 
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तस्वीरों में निक्की के पोज और फेशियल एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। वह कैमरे के सामने बेहद कॉन्फिडेंट होकर अपने कर्व्स और ड्रेस को फ्लॉन्ट करती हुई दिख रही हैं। 
 
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निक्की तंबोली का यह सुपर सिजलिंग अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। इन तस्वीरों पर 1 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। 

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