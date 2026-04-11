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18 साल की उम्र में नितांशी गोयल ने हासिल किया बड़ा मुकाम, खरीदी करोड़ों की Mercedes-Benz GLE

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Nitanshi Goel
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (11:58 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:00 IST)
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किरण राव की फिल्म 'लापता लेडीज' में अपनी सादगी और बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली नितांशी गोयल इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। महज़ 18 साल की उम्र में नितांशी ने वह मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका सपना बड़े-बड़े कलाकार देखते हैं। 
 
हाल ही में नितांशी ने अपने गैराज में एक शानदार मर्सिडीज-बेंज GLE को शामिल कर अपनी सफलता का जश्न मनाया है। उन्होंने अपनी नई सफेद रंग की मर्सिडीज-बेंज GLE के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। 
 
ब्रांड डीलर 'ऑटो हैंगर' ने नितांशी को बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें वह अपनी नई कार की डिलीवरी लेती नजर आ रही हैं। भारत में इस लग्जरी SUV की एक्स-शोरूम कीमत 97 लाख से 1.15 करोड़ रुपए के बीच है।
 
तस्वीरों में नितांशी की खुशी साफ देखी जा सकती है। फैंस उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। इतनी कम उम्र में अपनी मेहनत की कमाई से करोड़ों की कार खरीदना वाकई एक 'मेजर माइलस्टोन' है।
 
सोशल मीडिया की क्वीन हैं नितांशी
नितांशी गोयल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंस्टाग्राम पर उनके 10 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। वह भारत की सबसे प्रभावशाली युवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में से एक बन चुकी हैं। उनकी सादगी और फैंस के साथ उनका जुड़ाव ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है।

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नितांशी के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट फिल्म 'लापता लेडीज' रही। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया 'फूल कुमारी' का किरदार न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर सराहा गया। इस फिल्म को 97वें ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, जिसने नितांशी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई।
 
नितांशी ने अपने करियर की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। उन्होंने अब तक कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है। वह एमएस धोनी: अनटोल्ड स्टोरी, इंदू सरकार, मैदान जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा 'थपकी प्यार की' और 'कर्मफल दाता शनि' जैसे लोकप्रिय टीवी शोज के जरिए उन्होंने घर-घर में अपनी पहचान बनाई।
 

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वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (11:58 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:00 IST)

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