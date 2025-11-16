Festival Posters

दाऊद इब्राहिम के ड्रग सिंडिकेट में आया नोरा फतेही का नाम, एक्ट्रेस बोलीं- मेरा नाम एक आसान टारगेट है...

WD Entertainment Desk

, रविवार, 16 नवंबर 2025 (12:27 IST)
मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया है। इस रैकेट में कई बड़े नाम शामिल हैं। लिस्ट में श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही, ओरी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे अलीशाह पारकर जैसे कई नाम शामिल हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान सलीम ने आरोप लगाया कि वह देश और विदेश में ड्रग पार्टियों का आयोजन करता था। 
 
इन ड्रग्स पार्टियों में अलीशाह पारकर के अलावा फैशन और फिल्मी हस्तियां भी शामिल होती थीं। बॉलीवुड अभिनेता, मॉडल, रैपर, फिल्म निर्माता और यहां तक कि दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार भी इन पार्टियों में शामिल होते थे।
 
इन ड्रग्स पार्टियों के कथित सिंडिकेय की जांच में नाम आने पर नोरा फतेही ने एक बयान जारी किया है। नोरा ने इंस्टा स्टोरी पर एकनोट जारी कर खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। 
 
नोरा फतेही ने नोट में लिखा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पार्टियों में नहीं जाती.. मैं लगातार फ्लाइट्स में रहती हूं। मैं काम की शौकीन हूं, मेरी कोई निजी ज़िंदगी नहीं है। मैं खुद को ऐसे लोगों से नहीं जोड़ती.. और छुट्टियों के दिनों में मैं दुबई के किसी बीच पर या अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ घर पर होती हूं।
 
उन्होंने लिखा, मैं अपना पूरा दिन और रात अपने सपनों और लक्ष्यों पर काम करते हुए बिताती हूं। आप जो भी पढ़ें, उस पर विश्वास मत करना। ऐसा लगता है कि मेरा नाम एक आसान टारगेट है, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है, तुम लोगों ने झूठ बोलकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी और यह काम नहीं आया।
 
नोरा ने लिखा, मैं चुपचाप देखती रही कि कैसे हर कोई मेरे नाम को बदनाम करने, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और मुझे क्लिकबेट के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कृपया मेरे नाम और छवि का इस्तेमाल उन परिस्थितियों में करने से बचें जिनका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
 

