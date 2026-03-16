नोरा फतेही के नए गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' को लेकर विवाद, अश्लील लिरिक्स पर लोग गुस्सा

नोरा फतेही, जो इन दिनों अपनी डांसिंग के लिए चर्चा में हैं, एक और नए गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' में नजर आ रही हैं। यह गाना कन्नड़ फिल्म 'KD: द डेविल' से है, जिसमें संजय दत्त भी उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं। गाने का वीडियो रविवार को रिलीज़ हुआ और जैसे ही गाने की लिरिक्स को देखा गया, सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। जहां एक तरफ कुछ प्रशंसक नोरा के डांस मूव्स की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गाने की लिरिक्स और डांस स्टेप्स को लेकर लोगों ने जमकर आलोचना की।

गाने की अश्लील लिरिक्स और डबल एंटेन्डर को लेकर विवाद

गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' एक डांस बार के माहौल में सेट किया गया है, जिसमें नोरा फतेही अपने बैकग्राउंड डांसरों के साथ डांस करती हैं। गाने का प्रमोशन भी काफी बोल्ड था, जिसमें नोरा को एक 'लिव-नथिंग-टू-इमैजिनेशन' घाघरा चोली में डांस करते हुए दिखाया गया। लेकिन जब गाने की लिरिकल वीडियो रिलीज़ हुई, तो पूरी कहानी बदल गई। गाने के पहले शेर में सेक्स के बारे में अश्लील रूप से बात की गई थी, लेकिन जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, पता चलता है कि ये सभी बातें शराब की बोतल के बारे में थीं, न कि शरीर के किसी अंग के बारे में, जैसा पहले लगता था। इस गाने को मंगली ने गाया है, जबकि इसके लिरिक्स रकीब आलम ने लिखे हैं और संगीत अर्जुन जान्या का है।