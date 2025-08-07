Biodata Maker

बिकिनी टॉप में नोरा फतेही का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा किया हाई

WD Entertainment Desk

गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (17:03 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही अपने सिजलिंग डांस मूव्स से तहलका मचाती रहती हैं। वह जल्द ही तंजानिया के सिंगर रेवन्नी के साथ Oh Mama Tetema गाने में नजर आने वाली हैं। 
 
इसी बीच नोरा ने अपनी कुछ सुपर हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। इन तस्वीरों में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं। 
 
इन तस्वीरों में नोरा ब्राउन कलर की बिकिनी टॉप पहने नजर आ रही हैं। नोरा ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। 
 
नोरा बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। तस्वीरों में नोरा अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। फैंस को एक्ट्रेस का यह बोल्ड अंदाज काफी पसंद आ रहा है। 
 

