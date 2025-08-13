Biodata Maker

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जूनियर एनटीआर का जबरदस्त क्रेज, वॉर 2 के टिकटों की जोरदार बिक्री

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 13 अगस्त 2025 (17:09 IST)
NTR भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, जिनके चाहने वाले सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में हैं। जब भी वे बड़े पर्दे पर आते हैं, थिएटर में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अब वे 2025 और 2026 की दो सबसे बड़ी फिल्मों के लीड रोल में हैं। 
 
पहली 'वॉर 2' जो इस हफ्ते रिलीज हो रही है, और अगली NTRXNEEL, जो अगले साल आएगी। वॉर 2 के साथ जूनियर एनटीआर अपने बड़े बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं, जिसमें वे ऋतिक रोशन के साथ नज़र आएंगे।
 
जैसे-जैसे रिलीज की तारीख करीब आ रही है और टिकटों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, NTR को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस पूरी तरह दीवाने हो रहे हैं। हिंदी और तेलुगु दोनों वर्ज़न के टिकट, खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, सबसे तेज़ी से बिक रहे हैं, जो साउथ इंडियन दर्शकों के बीच इस स्टार के लिए जबरदस्त प्यार और वफादारी दिखाता है। 
 
इन राज्यों में फैंस का यह जोश साफ़ बताता है कि वॉर 2 में NTR ही असली जादू हैं, जो इसे अब तक से भी बड़ा बनाने वाले हैं। दर्शक सीट पाने के लिए तेजी से बुकिंग कर रहे हैं, जिससे यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बनने की पूरी तैयारी में है।
 
वॉर 2, जिसका निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है और जो YRF के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, में NTR के साथ रितिक रोशन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह सबसे ज्यादा इंतेज़ार की जाने वाली फिल्म 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, जो जबरदस्त उत्साह और बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने का वादा करती है।
 
वॉर 2 के बाद, NTR NTRXNEEL में लीड रोल निभाएंगे, जिसका निर्देशन KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील कर रहे हैं। यह फिल्म 25 जून 2026 को रिलीज़ होगी और अगले साल का सबसे बड़ा सिनेमाई इवेंट मानी जा रही है। इन दो ब्लॉकबस्टर्स के अलावा, खबर है कि NTR त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक पौराणिक ड्रामा पर भी काम करेंगे, जिसमें वे भगवान कार्तिकेय (मुरुगन) का किरदार निभा सकते हैं, जो उनके शानदार करियर में एक और रोमांचक अध्याय जोड़ देगा।

