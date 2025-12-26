Dharma Sangrah

नुसरत भरूचा के शानदार एयरपोर्ट लुक्स, स्टाइल, कम्फर्ट और एफर्टलेस एलिगेंस का परफेक्ट मेल

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (13:07 IST)
नुसरत भरूचा का ट्रैवल फैशन हमेशा स्टेटमेंट बनाता है, फिर वह चाहे रिलैक्स्ड को-ऑर्ड सेट्स हो या चिक ओवरसाइज़्ड सिलुएट्स हो और हर बार नुशरत ये साबित करती हैं कि कम्फर्टेबल आउटफिट्स भी ट्रेंड अपील से समझौता किए बिना स्टाइलिश हो सकते हैं।
 
webdunia
न्यूट्रल टोन, स्मार्ट लेयरिंग और मिनिमल एक्सेसरीज़ उनके एयरपोर्ट स्टाइल के अहम एलिमेंट्स हैं। चाहे कैज़ुअल डेनिम लुक हो या ब्रीज़ी एथलीज़र एंसेंबल, नुसरत हर बार फंक्शनल और फैशनेबल बैलेंस बनाए रखती हैं। 
 
webdunia
लंबे सफ़र के लिए नुसरत की स्नीकर्स और फ्लैट्स की चॉइस प्रैक्टिकैलिटी को हाइलाइट करती है। सटल मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल उनके पॉलिश्ड ऑफ-ड्यूटी वाइब को और निखारते हैं। 
 
webdunia
हर लुक उनके पर्सनल स्टाइल को दर्शाता है, साथ ही ट्रैवल-फ्रेंडली भी रहता है। ये एयरपोर्ट आउटफिट्स आसानी से रीक्रिएट किए जा सकते हैं और हर मौसम के लिए अनुकूल हैं। 
 
webdunia
वाकई, नुसरत भरुचा का एयरपोर्ट फैशन एक स्टाइलिश और कम्फर्टेबल ट्रैवल वॉर्डरोब के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन है।
 

बांग्लादेशी हिंदू युवक की बर्बर लिंचिंग पर फूटा जाह्नवी कपूर का गुस्सा, बोलीं- यह नरसंहार है...

