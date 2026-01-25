मशहूर ओड़िया संगीतकार-गायक अभिजीत मजूमदार का निधन, 54 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Biodata Maker

रविवार, 25 जनवरी 2026
ओड़िया फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और गायक अभिजीत मजूमदार का निधन हो गया है। वह लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने 54 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह अभिजीत मजूमदार को कार्डियक अरेस्ट आया। 
 
अभिजीत मजूमदार ओडिया फिल्म इंडस्ट्री और संबलपुरी म्यूजिक के बड़े नाम थे। उन्होंने अपने करियर में 700 से ज्यादा गानों को कंपोज किया। उनका जाना ओडिशा संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति है।
 
अभिजीत मजूमदार का इलाज AIIMS भुवनेश्वर में उनका उपचार चल रहा था। उन्हें पिछले साल सितंबर में हाई ब्लड प्रेशर, थायरॉयड की बीमारी और लिवर की गंभीर समस्या के कारण भर्ती कराया गया था। उनकी हालत काफी नाजुक थी। 
 

नवीन पटनायक ने जताया शोक

अभिजीत मजूमदार के निधन पर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, जाने-माने म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार अभिजीत मजूमदार के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। ओडिया म्यूजिक की दुनिया में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।
 

कहां होगा अंतिम संस्कार 

अभिजीत के परिवार के अनुसार, उनका पार्थिव शरीर कटक ले जाया जाएगा। कटक में ही उनका संस्कार किया जाएगा। अभिजीत मजूमदार ने अपने करियर की शुरुआत साल 1991 में संबलपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री से की थी। उनका पहला एल्बम दक्षिगला काफी फेमस हुआ। 
 
अभिजीत ने न केवल फिल्मों में बल्कि म्यूजिक एलबम्स में भी कई सुपरहिट धुनें दीं। उनका ‘लव स्टोरी’, ‘सिस्टर श्रीदेवी’, ‘गोलमाल लव’, ‘सुंदरगढ़ रा सलमान खान’ और ‘श्रीमान सूरदास’ जैसी फिल्मों का संगीत आज भी लोग सुनते हैं। वह टीवी पर भी काफी लोकप्रिय रहे और मेलोडी नाइट्स जैस शो होस्ट किए। 

