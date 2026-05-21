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'ऑफ कैंपस' में दिखीं महिमा चौधरी की बेटी? हॉलीवुड एक्ट्रेस को शो में देख कन्फ्यूज हुए फैंस, जानिए कौन हैं मीका अब्दुल्ला

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Mika Abdalla
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Thu, 21 May 2026 (12:01 IST) Updated Date: Thu, 21 May 2026 (12:05 IST)
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अमेज़न प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज़ हुई कॉलेज रोमांस ड्रामा सीरीज 'ऑफ कैंपस' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। मशहूर लेखिका एली केनेडी की बेस्ट-सेलिंग बुक सीरीज पर आधारित यह शो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। लेकिन भारत में इस सीरीज की चर्चा की वजह सिर्फ इसकी बेहतरीन कहानी या स्टारकास्ट की केमिस्ट्री नहीं है। 
 
भारतीय सोशल मीडिया पर इस समय एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के लुक को लेकर गजब का सस्पेंस और क्रेज देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी एक्ट्रेस मीका अब्दुल्ला (Mika Abdalla) की, जिन्होंने इस सीरीज में 'एली हेस' का बेहद शानदार और कॉन्फिडेंट किरदार निभाया है। 

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मीका के स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी सादगी, मुस्कान और चेहरे के कट को देखकर भारतीय फैंस को सीधे 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'परदेस' की एक्ट्रेस महिमा चौधरी की याद आ गई है। 'ऑफ कैंपस' के प्रीमियर के बाद से ही सोशल मीडिया पर मीका अब्दाला के वीडियो क्लिप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। 
 
एक यूजर ने मीका के शो से डांस क्लिप को महिमा चौधरी की 'परदेस' फिल्म के दिनों की तस्वीरों के साथ कोलाज बनाकर शेयर किया, जिसके बाद यह बहस जंगल की आग की तरह फैल गई। तस्वीरों में मीका का हेयरस्टाइल और गोल चेहरा बिल्कुल महिमा चौधरी के शुरुआती दिनों जैसा नजर आ रहा है। 
 
कई यूजर्स तो इस कदर कन्फ्यूज हो गए कि उन्होंने मीका को महिमा चौधरी की असल बेटी (अरीना चौधरी) समझ लिया। इंटरनेट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'प्लॉट ट्विस्ट: महिमा चौधरी की असली बेटी इतने दिनों से हॉलीवुड शो 'ऑफ कैंपस' में काम कर रही थी।' वहीं एक अन्य ने लिखा, 'मुझे लगा सिर्फ मैं ही ऐसा सोच रहा था, यह तो बिल्कुल 90 के दशक की महिमा की कार्बन कॉपी है।'
 
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क्या है मीका अब्दुल्ला और महिमा चौधरी का कनेक्शन?
इंटरनेट पर चल रहे इस कयास और कन्फ्यूजन के बीच सच यह है कि मीका अब्दाला और महिमा चौधरी के बीच दूर-दूर तक कोई पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध नहीं है। यह महज एक बेहद खूबसूरत और हैरान कर देने वाला 'डोपलगैंगर' यानी हमशक्ल होने का इत्तेफाक है।
 
जहां महिमा चौधरी बॉलीवुड का एक जाना-माना नाम हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देकर हाल ही में 'द सिग्नेचर' और 'इमर्जेंसी' जैसी फिल्मों से दोबारा स्क्रीन पर जलवे बिखेर रही हैं। वहीं मीका अब्दुल्ला हॉलीवुड की एक उभरती हुई अमेरिकी स्टार हैं। मीका का जन्म और पालन-पोषण टेक्सास, अमेरिका में हुआ है और वे लंबे समय से एक्टिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं।
 
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कौन हैं मीका अब्दुल्ला?
26 साल की मीका अब्दुल्ला कोई नया चेहरा नहीं हैं। उन्होंने महज 6 साल की उम्र से ही विज्ञापनों और मैगजीन कवर्स के जरिए ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रख दिया था। मीका को सबसे बड़ी पहचान नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज 'प्रोजेक्ट Mc²' में मैकेला मैक्एलिस्टर का लीड रोल निभाकर मिली थी। इसके अलावा वे 'द फ्लैश', 'सूट्स एलए', 'एस.डब्ल्यू.ए.टी.' और 'स्नैक शैक' जैसे कई नामचीन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हैं।

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