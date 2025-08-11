Biodata Maker

गे होना बहुत मजेदार था, लेकिन अब 30 का हो गया हूं, ओरी ने वीडियो शेयर कर जताई शादी करने की इच्छा

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (12:15 IST)
ओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी सेलेब्स के खास दोस्त हैं। वह अक्सर बड़ी-बड़ी पार्टीयों में सेलेब्स के सीने पर हाथ रखकर पोज देते नजर आते हैं। ओरी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से भी लोगों का ध्यान खींचते रहते हैं। हाल ही में ओरी ने अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। 
 
बर्थडे पर ओरी ने एक पोस्ट भी शेयर किया है। इस पोस्ट में ओरी ने पहली बार अपना सेक्शुअल ओरिएंटेशन रिवील किया है। उन्होंने एक वीडियो क्लिप शेयर की है। वीडियो में ओरी काफी टेंशन में कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ की बैकग्राउंड में 'कुछ कुछ होता है' गाना बज रहा है।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Orhan Awatramani (@orry)

इसके साथ उन्होंने लिखा, 'आप सभी का धन्यवाद। गे होना बहुत मजेदार था लेकिन अब मैं 30 साल का हो गया हूं, अब पत्नी और बच्चे का समय आ गया है।' ओरी ने कैप्शन लिखा, 'कोई रिश्ता भेजो।' 
 
ओरी के इस वीडियो पर कई सेलेब्स और यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'ये क्या मतलब है, तुम्हारी शादी उर्वशी रौतेला से नहीं हुई?' इस पर ओरी ने उर्वशी को टैग करते हुए लिखा, 'लेट्स गो।' भूमि पेडनेकर ने कमेंट किया, 'मेरे पास एक परफेक्ट मैच है।'  
 

घर में कैद रखा, गलत दवा दी, फैसल खान के गंभीर आरोपों पर आमिर खान के परिवार ने दी सफाई

