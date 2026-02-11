rashifal-2026

OTT के देसी सुपरस्टार्स, मोहित रैना से क्रांति प्रकाश झा तक, जिनका 'रफ-एंड-टफ' देख फैंस हुए दीवाने

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (14:09 IST)
भारतीय OTT ने एक नए तरह के हीरो को जन्म दिया है — कच्चा, जड़ों से जुड़ा और बेझिझक रग्ड। चमक-दमक वाले पारंपरिक हीरो की जगह अब ऐसे किरदारों ने ले ली है जो धूल, हिंसा, सत्ता संघर्ष और जीवित रहने की जद्दोजहद से बने हैं। पूर्वांचल की बेकाबू गलियों से लेकर अपराध से भरे कस्बों और निर्दयी अंडरवर्ल्ड तक, इन अभिनेताओं ने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, बल्कि उन्हें जिया है। 
 
प्रामाणिक बोलियों, मौसम की मार झेलते लुक और सिहरन पैदा करने वाली वास्तविक अदाकारी के साथ, इन सात अभिनेताओं ने देसी रग्ड एस्थेटिक को बखूबी जिया और OTT स्पेस पर अमिट छाप छोड़ी।
 
webdunia

अली फजल- मिर्जापुर

अली फजल का गुड्डू पंडित में रूपांतरण — एक अपेक्षाकृत सुसंस्कृत अभिनेता से एक रग्ड, मांसल अपराधी तक — मिर्जापुर की कच्ची और हिंसक दुनिया का प्रतीक बन गया। उन्होंने न केवल शारीरिक रूप से खुद को बदला, बल्कि एक ठोस और सख्त उपस्थिति अपनाई जो कानूनविहीन पूर्वांचल के माहौल से मेल खाती थी।
 
webdunia

पंकज त्रिपाठी- मिर्जापुर

पंकज त्रिपाठी का कालेन भैया के रूप में अभिनय अपनी संयमित खौफनाकी के लिए प्रतिष्ठित है — एक अनुभवी डॉन जिसकी शांत प्रवृत्ति और सख्त, तपे हुए लुक ने भारतीय OTT पर आउटला किंगपिन की छवि को नई पहचान दी।
 
webdunia

क्रांति प्रकाश झा- रक्तांचल

‘रक्तांचल’ में क्रांति प्रकाश झा ने 1980 के दशक के पूर्वांचल की हिंसक पृष्ठभूमि को जीवंत किया। एक दुबले लेकिन अडिग गैंग लीडर के रूप में उन्होंने कच्ची शारीरिकता और जीवित रहने की कठोर प्रवृत्ति का प्रभावशाली मिश्रण पेश किया।
 
webdunia

सिकंदर खेर- आर्या

हालांकि यह पारंपरिक “गैंगस्टर” लुक नहीं था, लेकिन ‘आर्या’ में सिकंदर खेर का दौलत का किरदार एक सख्त और वफादार प्रवर्तक (एनफोर्सर) की छवि लेकर आया। उनका संतुलित और गहन अभिनय शो के अपराध-प्रधान पारिवारिक माहौल में अलग ही गहराई जोड़ता है।
 
webdunia

साकिब सलीम- रंगबाज

साकिब सलीम को 90 के दशक के यूपी के अपराधी को प्रामाणिक रूप से निभाने के लिए सराहा गया। वजन बढ़ाने से लेकर स्थानीय बोली पर पकड़ बनाने तक, उन्होंने मूंछ और बंदूक वाले अवतार में एक क्षेत्रीय गैंग लीडर की धमक को बखूबी प्रस्तुत किया।
 
webdunia

मोहित रैना- भौकाल

‘भौकाल’ में मोहित रैना का सख्त पुलिस अधिकारी वाला लुक कानून और व्यवस्था के संदर्भ में रग्ड है — खुरदुरी वर्दी, तीव्र एक्शन दृश्य और अडिग नजरों के साथ उनका एसएसपी नवीन सिखेरा अपराधियों के बीच दृढ़ संकल्प का प्रतीक बनकर उभरा।
 
webdunia

जिमी शेरगिल- रंगबाज

जिमी शेरगिल ने ‘रंगबाज़’ की दुनिया में एक सख्त और जमीनी गैंगस्टर के रूप में कदम रखा। उनका अभिनय देहाती क्रूरता और अनुभवी अपराधी की परिपक्वता का ऐसा मिश्रण था, जिसने रॉ माचिस्मो और कठोर व्यक्तित्व को प्रभावी ढंग से पेश किया।

