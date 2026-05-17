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रॉयल ब्लू ऑफ-शोल्डर गाउन में पलक तिवारी ने ढाया कहर, सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर मचाया तहलका

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Palak Tiwari latest photos
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sun, 17 May 2026 (16:38 IST) Updated Date: Sun, 17 May 2026 (16:41 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री श्वेता तिवारी की लाडली बेटी पलक तिवारी हमेशा अपने अनूठे फैशन सेंस से फैंस को सरप्राइज करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं। 
 
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तस्वीरों में पलक तिवारी एक बेहद खूबसूरत डीप रॉयल ब्लू ऑफ-शोल्डर गाउन पहने नजर आ रही हैं। इस आउटफिट की बनावट स्ट्रैपलेस कॉर्सेट-स्टाइल चोली के साथ है, जो उनकी टोंड बॉडी और कॉलरबोन को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है। 
 
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गाउन का निचला हिस्सा बॉडी-हगिंग होने के साथ-साथ नीचे की ओर ड्रैमेटिक फॉल देता है, जिसमें ब्लैक और ब्लू बीड्स (मोतियों) की एक खूबसूरत वेवी बॉर्डर लाइन बनी हुई है, जो ड्रेस को एक विंटेज और लग्जरी टच दे रही है।
 
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पलक के इस पूरे लुक में सबसे ज्यादा ध्यान उनकी एक्सेसरीज ने खींचा। उन्होंने अपने इस गाउन को डार्क ब्लू शीयर मैचिंग ग्लव्स के साथ पेयर किया है। ग्लव्स के ऊपर पहनी गई डायमंड और ब्लू स्टोन रिंग्स उनके हाथों को एक एलिगेंट और रॉयल वाइब दे रही हैं। 
 
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तस्वीरों को खास और सिजलिंग बनाने में पलक के फेशियल एक्सप्रेशन और हेयरस्टाइल का बहुत बड़ा हाथ है। पलक ने अपने बालों को एकदम परफेक्ट 'मेसी और विंड-ब्लोन' लुक दिया है। 
 
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मेकअप की बात करें तो उन्होंने अपनी आंखों पर सॉफ्ट ब्लू-पर्पल शिमरी आईशैडो का इस्तेमाल किया है, जो उनकी ड्रेस से मैच करता है। इसके साथ ही न्यूड लिप्स और ड्यूई बेस उनके लुक को ओवर-द-टॉप होने से बचा रहा है। 
 
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जैसे ही पलक ने ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं, कमेंट सेक्शन में 'फायर' और 'हार्ट' इमोजी की बाढ़ आ गई। फैंस उनके इस 'मॉडर्न प्रिंसेस' अवतार की तुलना इंटरनेशनल मॉडल्स से कर रहे हैं।
 

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