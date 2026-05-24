चॉकलेटी सीक्वेंस ड्रेस में पलक तिवारी का बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

Publish Date: Sun, 24 May 2026 (12:50 IST)
Updated Date: Sun, 24 May 2026 (12:54 IST)
श्वेता तिवारी की बेटी और बॉलीवुड की यंग सेंसेशन पलक तिवारी हमेशा अपने लुक्स और बेहतरीन फैशन सेंस के कारण लाइमलाइट में बनी रहती हैं।
हाल ही में पलक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसी तस्वीरें शेयर की है, जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। चॉकलेटी रंग के आउटफिट में पलक का यह अंदाज इस समय सोशल मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है।
तस्वीरों में पलक चॉकलेटी ब्राउन कलर की सीक्वेंस बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। स्लीवलेस और ब्रॉड स्ट्रैप्स वाली यह ड्रेस पूरी तरह से चमकीले सीक्वेंस वर्क से सजी है, जो उनके टोंड फिगर को बखूबी फ्लॉन्ट कर रही है।
ड्रेस का बैकलेस डिजाइन और फिटिंग उनके लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है। तस्वीरों में पलक तिवारी की अदाएं और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखने लायक हैं।
पलक कभी कैमरे के सामने अपनी खूबसूरती को फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो कभी उनकी झुकी हुई नजरें और साइड प्रोफाइल फैंस के दिलों पर छुरियां चला रही हैं। हर एक पोज में पलक का आत्मविश्वास और बोल्डनेस साफ झलक रही है।
पलक ने अपने इस सिजलिंग लुक को पूरा करने के लिए बालों को मेसी और वेवी लुक दिया है। हवा में उड़ती उनकी जुल्फें उनके चेहरे पर आकर उनके एक्सप्रेशंस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही हैं।
मेकअप की बात करें तो पलक ने न्यूड टोन बेस के साथ डार्क चॉकलेटी ग्लॉसी लिप्स और सटल ब्लश कैरी किया है, जो उनकी वाइन-कलर्ड ड्रेस के साथ पूरी तरह मैच कर रहा है।
पलक तिवारी की इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर अपलोड होते ही लाखों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं। कमेंट बॉक्स में फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "इंटरनेट का तापमान बढ़ाने के लिए पलक का एक फोटोशूट ही काफी है।"
About Writer
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें