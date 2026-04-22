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लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

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Palak Tiwari Hot Photos
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (11:55 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (11:58 IST)
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बॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
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इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं। 
 
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तस्वीरों में पलक तिवारी शॉर्ट ट्यूब-स्टाइल रेड फेदर ड्रेस पहने दिख रही हैं। इस ड्रेस का टेक्सचर काफी यूनिक है, जिसमें लगे फेदर्स उन्हें एक ड्रीमी और लग्जरियस लुक दे रहे हैं। 
 
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यह आउटफिट पलक के टोन्ड लेग्स और फिट बॉडी को पूरी तरह कॉम्प्लिमेंट कर रहा है। साथ में उन्होंने डार्क मैरून रंग का एक सैटिन ओवरले कैरी किया है, जो उनके लुक में रॉयल टच जोड़ रहा है।
 
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पलक ने मोनोक्रोमैटिक पिंक-रेड टोन मेकअप, स्मोकी आईज और खुले मेसी बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। हवा में लहराते उनके बाल एक वाइल्ड और सिडक्टिव एलिमेंट जोड़ रहे हैं। 
 
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पलक कभी पारदर्शी सफेद पर्दे के पीछे से अपनी झलक दिखा रही हैं, तो कभी जमीन पर बैठकर अपने सेक्सी अंदाज से इंटरनेट का तापमान बढ़ा रही हैं। उनकी हर अदा में एक ग्रेस और बोल्डनेस का मिश्रण नजर आ रहा है। 
 
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फैंस पलक की इन तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। उनके इस लुक को 'फायर' और 'हॉट' जैसे कमेंट्स मिल रहे हैं। पलक की इन तस्वीरों पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं। 

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