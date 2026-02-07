साड़ी पहन पलक तिवारी ने मचाया इंटरनेट पर तहलका, बोल्ड अंदाज ने फैंस की बढ़ाई धड़कनें

पलक तिवारी एक बार फिर सोशल मीडिया पर कहर ढा रही हैं। इंस्टाग्राम पर सामने आई उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। स्काई ब्लू कलर साड़ी में पलक का यह अवतार सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि जबरदस्त बोल्ड और अल्ट्रा-ग्लैमरस है।

ट्रेडिशनल आउटफिट में इतनी कॉन्फिडेंस-भरी सेक्सी अपील ने पलक को ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया है। पलक तिवारी की साड़ी जितनी एलिगेंट दिखती है, उतनी ही उनके अंदाज़ में आग है। स्लीवलेस ब्लाउज़, परफेक्ट ड्रेपिंग और बॉडी-हगिंग फॉल उनके फिगर को खूबसूरती से उभारता है।

यह लुक साफ बताता है कि पलक ट्रेडिशनल फैशन को सिर्फ निभा नहीं रहीं, बल्कि उसमें बोल्डनेस का तगड़ा ट्विस्ट भी जोड़ रही हैं। तस्वीरों की सबसे बड़ी यूएसपी हैं पलक के एक्सप्रेशन। आंखों में आत्मविश्वास, होंठों पर हल्की-सी स्माइल और कैमरे के साथ फ्लर्ट करता अंदाज़—हर फोटो में वह बेहद सेक्सी लेकिन क्लासी दिख रही हैं।

पलक तिवारी के पोज ऐसे हैं जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ बयान कर देते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया यूज़र्स उन्हें “ट्रेडिशनल में हॉटनेस की परिभाषा” बता रहे हैं।

पलक ने इस लुक के लिए हेवी मेकअप से दूरी बनाई है, लेकिन ग्लैमर से कोई समझौता नहीं किया। ओपन वेवी हेयर, सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन, न्यूड लिप्स और शार्प आई मेकअप उनके चेहरे को और भी अट्रैक्टिव बनाता है।

पलक की तुलना एक बार फिर उनकी मां श्वेता तिवारी से भी होने लगी है। श्वेता तिवारी साड़ी में हमेशा रॉयल, ग्रेसफुल और क्लासिक नजर आती हैं। वहीं पलक उसी साड़ी को यंग, बोल्ड और अल्ट्रा-ग्लैम अंदाज़ में कैरी करती हैं।

पलक तिवारी का ट्रेडिशनल आउटफिट में इस तरह का बोल्ड एटीट्यूड जेन-जी को खासा पसंद आ रहा है। फैंस तस्वीरों पर कमेंट करके पलक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

तस्वीरों के साथ पलक तिवारी ने यह साबित कर दिया है कि वह ट्रेडिशनल लुक में भी बोल्डनेस का लेवल हाई रख सकती हैं। उनका यह अंदाज़ आने वाले समय में फैशन ट्रेंड सेट करता नजर आ रहा है।