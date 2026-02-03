Festival Posters

कैमरे के सामने पलक तिवारी का कातिलाना अंदाज़, हर पोज़ में छलका कॉन्फिडेंस

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (09:33 IST)
पलक तिवारी के ये फोटो उनके ग्लैमर और ग्रेस का ऐसा मेल पेश करते हैं, जो पहली नज़र में ही ध्यान खींच लेता है। कैमरे के सामने पलक का आत्मविश्वास और उनका एलिगेंट अंदाज़ साफ झलकता है। ब्लैक स्ट्रैपलेस ड्रेस में पलक का लुक क्लासिक भी है और मॉडर्न भी, जो उन्हें एक सशक्त और स्टाइलिश यंग डीवा के रूप में स्थापित करता है। ड्रेस पर की गई सटल स्टड वर्क उनकी ओवरऑल अपील को और निखारती है, बिना जरूरत से ज्यादा शोर मचाए।
 
इस लुक में पलक का हेयर स्टाइल खास तौर पर ध्यान खींचता है। साइड-पार्टेड, सॉफ्ट वेव्स में खुले बाल उनके चेहरे की शार्प फीचर्स को खूबसूरती से फ्रेम करते हैं। यह हेयर स्टाइल न तो जरूरत से ज्यादा सख्त है और न ही बहुत कैजुअल, बल्कि एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। पलक का मेकअप भी इसी संतुलन को फॉलो करता है—न्यूड टोन लिप्स, सटल आई-मेकअप और नैचुरल ग्लो उनकी स्किन को फ्रेश और कैमरा-रेडी दिखाता है।
 
फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो पलक का लुक बेहद कॉन्फिडेंट और मिस्टिरियस है। उनकी आंखों में एक ठहराव है, जो फोटो को सिर्फ एक फैशन शॉट नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट बना देता है। दूसरे फ्रेम में उनका बॉडी पॉश्चर और हाथों की पोज़िंग तस्वीर में सॉफ्टनेस और ग्रेस जोड़ती है, जो उनकी नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस को दर्शाती है।

कुल मिलाकर, ये तस्वीरें पलक तिवारी को सिर्फ एक स्टार किड नहीं, बल्कि एक उभरती हुई फैशन और स्टाइल आइकन के रूप में पेश करती हैं। उनका यह ग्लैमरस अवतार साफ इशारा करता है कि आने वाले समय में पलक न सिर्फ फिल्मों में, बल्कि फैशन वर्ल्ड में भी अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
 

