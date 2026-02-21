Hanuman Chalisa

किलर लुक और कातिलाना अदाओं से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, देखिए एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (13:20 IST)
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह बेहतरीन फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। पलक का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हआ है। इस बार पलक ने अपने ट्रेडिशनल लुक से तहलका मचा दिया है। 
 
लेटेस्ट तस्वीरों में पलक डीप नेकलाइन स्टाइलिश फ्लोरल गाउन पहने नजर आ रही हैं। फैंस उनके क्लासिक-मॉडर्न फ्यूजन को खूब पसंद कर रहे हैं। 
 
पलक का आउटफिट पारंपरिक प्रेरणा और मॉडर्न सिलुएट का खूबसूरत मेल है। फ्लोइंग फैब्रिक, बारीक एम्बेलिशमेंट और ग्रेसफुल फिट उनके लुक को रॉयल टच दे रहा है।
 
तस्वीरों में पलक एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। उनके बोल्ड और सिजलिंग पोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देख फैंस उन्हें 'नेक्स्ट बॉलीवुड क्वीन' बता रहे हैं।
 
स्पिन करते हुए फ्लोइंग पोज़ हो या कैमरे की ओर साइड-ग्लांस—पलक के हर पोज में सहज और आत्मविश्वासी दिख रही हैं।
 
पलक की तस्वीरों की सबसे बड़ी खासियत उनके इंटेंस फेशियल एक्सप्रेशन हैं। खुले लहराते बाल उनके आउटफिट को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट करता है।
 
फैंस पलक की इन तस्वीरों पर कमेंट करके उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कोई उन्हें 'मस्ककली' बता रहा है तो कोई हॉट और फायर की इमोजी बनाकर उनकी तारीफ कर रहा है। 

