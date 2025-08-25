Dharma Sangrah

परिणीति चोपड़ा ने शेयर की सबसे बड़ी खुशखबरी, फैन्स बोले- आखिरकार गुड न्यूज

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 25 अगस्त 2025 (13:29 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और उनके पति, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अपने फैन्स के साथ बड़ी खुशखबरी साझा की है। कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाला है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और फैंस दोनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं।
 
सोशल मीडिया पर किया अनाउंसमेंट
परिणीति और राघव ने एक संयुक्त पोस्ट के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी की जानकारी दी। इस पोस्ट में पहली स्लाइड में एक खूबसूरत केक नजर आ रहा है, जिस पर लिखा है “1+1=3”। वहीं दूसरी स्लाइड में कपल को हाथों में हाथ डालकर टहलते हुए दिखाया गया है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है – “Our little universe ... on its way. Blessed beyond measure.”

 
सितंबर 2023 में हुई थी शादी
आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सितंबर 2023 में राजस्थान के उदयपुर स्थित लीला पैलेस में शादी की थी। उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं।
 
वर्कफ्रंट पर क्या कर रही हैं परिणीति?
परिणीति चोपड़ा आखिरी बार अमर सिंह चमकीला फिल्म में दिलजीत दोसांझ के साथ नजर आई थीं। अब वह पहली बार एक वेब सीरीज में डेब्यू करने जा रही हैं। यह एक मिस्ट्री थ्रिलर होगी, जिसका निर्देशन रेंसिल डी सिल्वा कर रहे हैं। 

