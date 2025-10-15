क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हुई पार्वती और ओम की एंट्री, क्या तुलसी और मिहिर के बीच मिटा पाएंगे दूरी?

स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' अपने नए सीजन के साथ दर्शकों को पूरी तरह पसंद आ रहा है। इसकी दिलचस्प कहानी और नए मोड़ दर्शकों को जोड़े रखते हैं। ऐसे में इस बार का ट्विस्ट सबको हैरान कर गया है क्योंकि शो में 'कहानी घर घर की' के पार्वती और ओम की एंट्री हुई है।

इस क्रॉसओवर ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पार्वती और ओम तुलसी और मीहिर की रिश्तों की परेशानियों को सुलझाने में मदद करेंगे? क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी के बीच, शो में एक नया मोड़ आया है। कहानी घर घर की की पार्वती ने खास एंट्री की है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पार्वती और ओम तुलसी और मीहिर के रिश्ते सुधारने में मदद करेंगे।

टीज़र पहले ही रिलीज़ हो चुका है, जिसमें दिखाया गया है कि तुलसी ने पार्वती का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह रोमांचक क्रॉसओवर शो की अगली कहानी के लिए उत्सुकता और बढ़ा देता है। शो में तुलसी और मीहिर के रिश्ते में बढ़ती परेशानी देखने को मिल रही है।



नोइना उनके बीच गलतफहमियां पैदा कर रही है, जिससे अक्सर बहस होती है और दोनों के बीच दूरी बढ़ रही है। उनकी बेटी पारी की वजह से भी कई झगड़े हो रहे हैं, जो उनके रिश्ते को और कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्वती और ओम की वापसी तुलसी और मीहिर की मदद कर पाएगी और उनके रिश्ते में फिर से शांति ला पाएगी?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी का यह सीजन सिर्फ कहानी का अगला हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उन भावनाओं, रिश्तों और कहानी कहने के अंदाज का एक दिल से सम्मान है, जिन्होंने इसे कभी इतना खास बना दिया था।