Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






व्हाइट सूट और नीले दुपट्टे में पश्मीना रोशन का सादगी भरा अंदाज, जीता फैंस का दिल

Advertiesment
Pashmina Roshan
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 (14:50 IST) Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 (14:54 IST)
google-news
रितिक रोशन की कजिन और 'इश्क विश्क रिबाउंड' से बॉलीवुड में कदम रखने वालीं खूबसूरत एक्ट्रेस पश्मीना रोशन को हाल ही में जुहू में स्पॉट किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट स्टाइल से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 
 
webdunia
पश्मीना का सादगी भरा अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तस्वीरों में पश्मीना रोशन ने बेहद खूबसूरत ऑफ-व्हाइट कुर्त-पायजामा सेट पहने नजर आ रही हैं। इस ट्रेडिशनल स्ट्रेट-कट कुर्ते पर सामने और आस्तीन पर नीले और पीले रंगों से बेहद महीन फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो उनके लुक को समरी और फ्रेश वाइब दे रही है।

ALSO READ: ब्लैक स्विमसूट में प्रियंका चोपड़ा का बोल्ड अंदाज, पूल में लगाई आग
 
webdunia
लुक को कम्प्लीट करने के लिए पश्मीना ने इसके साथ डुअल-टोन का शेडेड दुपट्टा कैरी किया है। यह दुपट्टा उनके पूरे आउटफिट में कलर्स का एक परफेक्ट कंट्रास्ट जोड़ रहा है। 
 
webdunia
पश्मीना ने पैरों में कोल्हापुरी सैंडल्स पहनी हैं, जो उनके इस एथनिक वियर को पूरा देसी टच दे रही हैं। तस्वीरों में उनकी मिलियन-डॉलर स्माइल हर किसी का ध्यान खींच रही है। 

बॉलीवुड की अन्य लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
webdunia
पश्मीना ने पैपराजी को देखते ही अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ पोज दिए। कैमरे की तरफ देखते हुए उनके ब्लश करते गाल और मासूम एक्सप्रेशन्स उनके ग्लैमर को दोगुना कर रहे हैं। बिना किसी हैवी ज्वैलरी के भी पश्मीना का चेहरा बेहद ग्लो कर रहा है।
 
webdunia
पश्मीना ने अपने इस कैजुअल आउटिंग लुक के लिए 'नो-मेकअप' लुक या बेहद मिनिमल मेकअप चुना है। हल्के गुलाबी गाल और न्यूड लिपस्टिक उनके नेचुरल कॉम्प्लेक्शन को निखार रहे हैं। 
 
webdunia
वहीं हेयर स्टाइल की बात करें, तो उन्होंने अपने वेवी और कर्ली बालों को मिडिल पार्टिंग के साथ खुला रखा है, जो हवा में लहराते हुए उनके लुक में एक सॉफ्ट, रोमांटिक टच जोड़ रहे हैं।
 
webdunia
फैंस पश्मीना की इन तस्वीरों पर 'ब्यूटी इन व्हाइट', 'सो एलिगेंट' और 'सिम्पलिसिटी एट इट्स बेस्ट' जैसे कमेंट्स की बौछार कर रहे हैं।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

1000 करोड़ से 3000 करोड़ तक: रणवीर सिंह बने भारतीय बॉक्स ऑफिस के नए सम्राट, रचा नया इतिहास

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels