Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पतियों का यूनिवर्स यानी ‘पतिवर्स’ फिर लौटा, इस बार तिगुनी उलझन और धमाल के साथ: ‘पति पत्नी और वो दो’ का टीज़र रिलीज

Advertiesment
Pati parni aur woh do
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (13:58 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (14:05 IST)
google-news
‘पति पत्नी और वो दो’ के मेकर्स टी-सीरीज़ और बी आर स्टूडियोज़ ने अपनी बहुप्रतीक्षित कॉमेडी ड्रामा का टीज़र जारी कर दिया है। टीज़र में हंसी, कन्फ्यूजन और भरपूर हंगामे की झलक साफ नजर आती है।
 
‘पति-पत्नी-और-वो’ की क्लासिक कहानी को एक नए अंदाज़ में पेश करते हुए, ‘पति पत्नी और वो दो’ का टीज़र दर्शकों को ‘पतियों’ की दुनिया यानी ‘पतिवर्स’ में फिर से ले जाता है। इस बार कहानी में नया ट्विस्ट जोड़ा गया है। 
 
आयुष्मान खुराना, प्रजापति पांडे के किरदार में नजर आते हैं, जो अपनी जिंदगी में मची उथल-पुथल से जूझते दिखते हैं। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब वो एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन महिलाओं के बीच फंस जाते हैं, जिनके किरदार में सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगी। 
 
बढ़ती गलतफहमियों के बीच जब मामला पूरी तरह उलझ जाता है, तब विजय राज एक पुलिस अधिकारी के रूप में एंट्री लेते हैं और कहानी में और भी मज़ेदार मोड़ आ जाता है।
 
गुलशन कुमार, बी आर चोपड़ा और टी-सीरीज़ प्रस्तुत, टी-सीरीज़ फिल्म्स और बी आर स्टूडियोज़ के बैनर तले बनी ‘पति पत्नी और वो दो’ का निर्देशन मुदस्सर अज़ीज़ ने किया है। 
 
फिल्म का निर्माण भूषण कुमार, रेनू रवि चोपड़ा और कृष्ण कुमार ने किया है, जबकि क्रिएटिव प्रोड्यूसर जूनो चोपड़ा हैं। यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस पर धूम जारी: वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1783 करोड़ रुपये

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels