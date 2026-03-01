बिना एक शब्द बोले लाखों कमाते हैं 'भाबीजी घर पर हैं' के पेलू रिक्शावाला, जानें अक्षय पाटिल के करियर का सफर

Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (12:43 IST)
Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 (12:44 IST)
कॉमेडी की दुनिया में जब भी 'भाबीजी घर पर हैं' का जिक्र होता है, तो आंखों के सामने कानपुर की मॉडर्न कॉलोनी और वहां के अतरंगी किरदार नाचने लगते हैं। अंगूरी भाभी की मासूमियत और विभूति नारायण मिश्रा की 'नल्लागिरी' के बीच एक ऐसा साइलेंट सुपरस्टार है, जिसने पिछले कई सालों से अपनी जुबान नहीं खोली, फिर भी वह दर्शकों का चहेता बना हुआ है।
हम बात कर रहे हैं सबकी समस्या का समाधान अपनी पर्ची से करने वाले 'पेलू रिक्शावाला' की। शो मों हमेशा चुप रहने वाले इस किरदार को अक्षय पाटिल निभाते हैं। अक्षय पाटिल ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो सुनने में नामुमकिन लगता है।
अक्षय के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने बिना किसी भारी-भरकम डायलॉग के, केवल अपने फेस एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के दम पर अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग खड़ी कर ली है। अक्षय पाटिल ने इसी लोकप्रिय शो से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। शुरुआत में यह किरदार शायद इतना बड़ा नहीं सोचा गया था, लेकिन अक्षय की सादगी और उनके चेहरे की वो खास मुस्कान ने इसे 'कल्ट' बना दिया।
पेलू की सबसे बड़ी खासियत उनकी जेब और मफलर से निकलने वाली वो 'पर्चियां' हैं, जिनमें हर सवाल का जवाब होता है। शो के एक एपिसोड में यह भी दिखाया गया था कि पेलू सिर्फ रिक्शावाला नहीं है, बल्कि वह एक पूर्व पायलट भी रह चुका है, जो मुश्किल वक्त में प्लेन भी उड़ा सकता है।
खबरों की मानें तो अक्षय पाटिल अपनी इस 'खामोश अदाकारी' के लिए तगड़ी फीस वसूलते हैं। बताया जाता है कि अक्षय को एक एपिसोड के लिए लगभग 15,000 से 20,000 रुपए के बीच भुगतान किया जाता है। महीने भर के एपिसोड्स को मिलाकर वह साल भर में लाखों रुपये की कमाई कर लेते हैं। यह इस बात का सबूत है कि टैलेंट शब्दों का मोहताज नहीं होता।
अक्षय पाटिल रील लाइफ में भले ही खामोश हों, लेकिन रियल लाइफ में वह काफी सक्रिय रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनके हजारों चाहने वाले हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह के साथ उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसमें रणवीर भी 'पेलू' के अंदाज के कायल नजर आए थे।